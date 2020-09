¿Luis Suárez cierra la puerta de Juventus para Duván Zapata?

Avanza el mercado de fichajes y la opción de Duván Zapata con Juventus ha dejado de tocarse. Lo que en un momento pareció cercano, ya no lo es. El campeón italiano apostaría mucho por fichar a Luis Suárez.

Tras conocer que el atacante uruguayo no será tenido en cuenta por Ronald Koeman en el Barcelona, Juventus inmediatamente se interesó en él. Dejó de lado los otros nombres que venían tanteando y ha decidido enfocar sus esfuerzos en el arribo de Luis Suárez. Así lo asegura la Gazzetta dello Sport.

“El fisco juega en favor de la Juventus con el uruguayo, ya que si Luis Suárez pasara a percibir 10 millones de euros netos al año -en el Barça cobra alrededor de 15-, a la Juve le costaría solo 15, una ventaja que podría hacer cuadrar los números del equipo transalpino, que ya ha comunicado a Higuaín que no cuenta con él”, dice la Gazzetta dello Sport sobre esa opción.

Por Duván Zapata dejaron de consultar en Juventus

Cuando estaba terminando la temporada anterior y el atacante de la Selección Colombia estaba incluso alistándose para la Champions League, sí hubo intenciones de Juventus de ficharlo. Hubo sondeos e incluso una opción de ofertas de 50 millones de euros. Sin embargo eso nunca se hizo realidad. Pasó el tiempo y aparecieron otros nombres en su radar.

Lo último que ha hecho Juventus respecto a movimientos por delanteros está relacionado con la Roma por Edin Dzeko. Ese había pasado a ser su Plan A, pero encontraron obstáculos. Dicho equipo busca primero fichar a Arkadiusz Milik para soltar al bosnio. Es una operación que se va dilatando con el tiempo.

Duván Zapata tiene contrato vigente en Atalanta

Para el equipo de Bérgamo es una pieza fundamental. Es uno de sus goleadores más importantes. Ya lo tuvo durante un par de campañas. Va por más. Acepta que es un futbolista que llama la atención y pueden ofertar por él. Eso sí, no se irá por menos de 50 millones de euros.

Así que si no aparece algo por ese monto, no se irá. De momento no será a través de Juventus que llegue algo así. Ellos van por Luis Suárez. Si es que algo falla, quizá vuelvan a la chance de Duván Zapata. Es cuestión de tiempo. Hay movimientos de por medio.