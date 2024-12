Los números de Vinicius con Real Madrid que lo llevaron a ganar el The Best

Real Madrid tiene en Vinicius Jr. a su nueva estrella indiscutible y su reciente temporada excepcional lo llevó a ganar el premio The Best 2024. Con 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, fue determinante en la conquista de LaLiga, la Supercopa de España y la Champions League, en los que anotó un gol clave en la final ante el Borussia Dortmund.

Una temporada de ensueño

Vinicius Jr. ha alcanzado la cima del fútbol mundial al ser elegido como el mejor jugador del año en los premios The Best de la FIFA 2024. El brasileño firmó una temporada excepcional con el Real Madrid.

Sus números son la prueba de su dominio: 24 goles y 11 asistencias en apenas 39 partidos, un rendimiento impresionante que lo convirtió en el referente ofensivo del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Pero más allá de las estadísticas, el brasileño se destacó por su liderazgo, desequilibrio y la capacidad de aparecer en los momentos más importantes, consolidándose como la gran estrella del Real Madrid.

El camino hacia los títulos de Real Madrid

El aporte de Vinicius fue fundamental en cada competición. En LaLiga, guió a los blancos hacia el título con actuaciones brillantes, anotando goles decisivos y siendo una pesadilla constante para las defensas rivales. Fueron 26 compromisos con 15 anotaciones y 7 pases de gol. Su velocidad, regate y visión de juego lo convirtieron en el jugador más determinante del campeonato, terminando como uno de los máximos goleadores y asistentes del equipo.

En la Supercopa de España volvió a brillar. ¡Tripleta al Barcelona en la final! Sin embargo, su actuación más memorable llegó en la Champions League. La historia del torneo volvió a unirse con la camiseta blanca. En la gran final contra el Borussia Dortmund, Vinicius selló la victoria con un gol que quedará en el recuerdo de los aficionados madridistas, consolidando su temporada como la mejor de su carrera.

🗣️ Vinícius Jr: “Siempre tuve la cabeza tranquila y ahora soy el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO.” TE QUIERO MUCHO @vinijr ❤️ pic.twitter.com/7foC210d01 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 17, 2024

Las votaciones en el The Best 2024

El impacto de Vinicius Jr. no pasó desapercibido para los votantes del The Best. El brasileño sumó un total de 48 votos, superando al mediocampista español Rodri, quien acumuló 43 votos, y a su compañero de equipo Jude Bellingham, que terminó con 37. La votación reflejó el reconocimiento global al talento, esfuerzo y determinación de Vinicius, quien dejó en claro que su papel fue insustituible en los éxitos del Real Madrid.

Este galardón orona la temporada excepcional del brasileño y lo posiciona como uno de los jugadores más importantes del fútbol actual, confirmando que su evolución y crecimiento han sido imparables.

¿El nuevo líder del Real Madrid?

Para muchos actualmente Vinicius Jr. es el líder de un Real Madrid que continúa dominando Europa y el mundo. Con apenas 24 años, el brasileño ha asumido la responsabilidad de ser la gran figura del equipo y ha demostrado que puede cargar con la presión y las expectativas.

Su premio The Best es el resultado de años de trabajo, sacrificio y madurez futbolística, que lo han llevado a la cima del deporte. Vinicius Jr. fue el mejor en números y también en emociones, convirtiéndose en el protagonista de una temporada histórica para el Real Madrid y el fútbol mundial.