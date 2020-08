Siendo entrevistado en TyC Sports en el año 2008, Lionel Messi respondió a esa pregunta. En ese momento se le mencionó la posibilidad de volver a jugar con Pep Guardiola como DT, ahora en Manchester City.

Lionel Messi dio una respuesta que hoy toma trascendencia por los rumores que hay. Su decisión de querer irse del Barcelona y la atención que presta Manchester City al desarrollo de esa noticia para intentar ficharlo son motivos suficientes para devolverse en el tiempo y ver qué dijo el argentino sobre la posibilidad de ir a tal equipo.

Cuando lo respondió lo hizo tras una temporada en la que acababa de ganar Liga y Copa del Rey con el Barcelona. Estaba a punto de jugar la Copa del Mundo con Argentina y públicamente dejó claro que ni pensaba en una salida del Barcelona. Un par de años después todo es distinto.

Leer también ▶ FC Barcelona “no contempla la salida” de Lionel Messi

La respuesta de Lionel Messi sobre Manchester City

Se lo preguntaron porque el papa del Kun Agüero recientemente había dicho imaginarse a su hijo jugando al lado de Lionel Messi. Entonces la consulta fue: “¿Te irías al Manchester City?”. La respuesta de Leo fue clara. “No, yo al City no. Si se da será que traen al Kun al Barcelona“, dijo.

De plano descartó la posibilidad que hoy se rumorea como más cercana. Si es que realmente se da su salida del Barcelona, ir a jugar a Manchester City se plantea como opción. ¿Habrá cambiado de opinión? Hace un par de años ni lo pensaba y ahora parece que al menos sí tendrá que planteárselo.

Leer también ▶ Diario Sport publica respuesta del Barcelona a Lionel Messi

Lo que decía Lionel Messi sobre irse del Barcelona

“¿Dónde mejor que en el Barcelona voy a estar? Estoy en el mejor equipo del mundo, en una de las mejores ciudad del mundo, tengo a mi familia acomodada, mis hijos que ya tienen sus amigos. No tengo necesidad de cambio. Yo sé que todos los años peleo por ganar todo y que el reto me lo pongo yo cada año. No necesito ir a otro equipo para demostrarle nada a nadie. Yo sé que estamos obligados a ganarlo todo y con esa mentalidad arrancamos la temporada. Uno piensa en otras ligas, ves la de Inglaterra pero a la hora de la decisión es muy difícil salir del Barcelona”.

Pasaron 2 años y múltiples cosas en el club que lo llevaron a cambiar la decisión. La noticia en el final de agosto de 2020 es que Lionel Messi sí está decidido a irse del Barcelona. El pensamiento cambió y ya se lo planteó a la directiva. Vienen negociaciones determinantes para esa decisión.