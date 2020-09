¡Lionel Messi dio la razón por la que se queda en Barcelona!

Rompió el silencio. Lionel Messi se quedará en el Barcelona. Atendió una entrevista en GOAL en la que dio la razón: “Nunca iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar”.

Desde su casa y varios días después de haber enviado el burofax en el que anunció su deseo de irse del Barcelona, apareció la palabra de Lionel Messi. Este capítulo se termina con su permanencia en el equipo. ¿Qué pasó? Del lado del futbolista llegó esta versión exclusiva a través de una entrevista en GOAL.

La explicación es amplia, profunda. Da a entender varios aspectos a tener en cuenta, sin dejar de lado la decisión que tomó y que hizo oficial a través de un burofax. La determinación de irse y los demás detalles de lo que pasó los explicó.

Pregunta para Lionel Messi: ¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir?

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions League ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, dijo Lionel Messi en Goal.

Y agregó: “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.

Lionel Messi y la explicación de su postura de irse

Desde que surgió el burofax se inició un ida y vuelta de versiones. Del lado del Barcelona se entendió que no podía irse según el contrato. Y que para hacerlo debía ser a través del pago de la cláusula de 700 millones de euros. En eso mismo no coincidían del lado del futbolista. Su interpretación del contrato era otra. Sí quería irse y asumió que podía hacerlo a través de una cláusula.

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.

Y concluyó: “Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.