La noche de este sábado 1 de agosto de 2026 encontró su cierre más brillante y esperado en Colombia con una nueva edición de la tradicional Lotería de Boyacá, uno de los sorteos históricos más queridos y seguidos del país. Semana tras semana, miles de jugadores permanecen atentos a este emblemático juego que entrega un impresionante Premio Mayor de $15.000 millones de pesos, además de múltiples secos millonarios que mantienen viva la expectativa alrededor de cada sorteo.

A esa altura de la jornada, cuando lentamente empieza a bajar la intensidad del sábado y muchas personas aprovechan para revisar los últimos resultados del día, la ilusión de conquistar un gran premio vuelve a tomar fuerza dentro del universo de la lotería colombiana.

Números ganadores Premio Mayor – Lotería de Boyacá

Estos son los resultados oficiales del sorteo:

Número: 9244

Serie: 386

Lanzamiento adicional

Número: 125

125 Serie: 024

Resultados secos – Lotería de Boyacá

Seco de $1.000 millones

Número: 4478 | Serie: 076

Seco de $400 millones

Número: 7535 | Serie: 279

Seco de $300 millones

Número: 3159 | Serie: 466

Seco de $100 millones

Número: 6941 | Serie: 390

Secos de $50 millones

Número: 6865 | Serie: 366

| Serie: Número: 8801 | Serie: 005

| Serie: Número: 8722 | Serie: 299

| Serie: Número: 8645 | Serie: 370

Secos de $20 millones

Número: 5893 | Serie: 151

| Serie: Número: 6788 | Serie: 229

| Serie: Número: 0898 | Serie: 423

| Serie: Número: 7675 | Serie: 459

| Serie: Número: 8375 | Serie: 135

| Serie: Número: 7388 | Serie: 053

| Serie: Número: 2143 | Serie: 314

| Serie: Número: 2818 | Serie: 365

| Serie: Número: 0166 | Serie: 066

| Serie: Número: 4743 | Serie: 078

| Serie: Número: 6335 | Serie: 348

| Serie: Número: 7322 | Serie: 190

| Serie: Número: 6416 | Serie: 281

| Serie: Número: 6693 | Serie: 336

| Serie: Número: 8021 | Serie: 389

Secos de $10 millones

Número: 0027 | Serie: 096

| Serie: Número: 0535 | Serie: 009

| Serie: Número: 0679 | Serie: 461

| Serie: Número: 0945 | Serie: 293

| Serie: Número: 0953 | Serie: 196

| Serie: Número: 1517 | Serie: 085

| Serie: Número: 1658 | Serie: 138

| Serie: Número: 1701 | Serie: 190

| Serie: Número: 2293 | Serie: 463

| Serie: Número: 3142 | Serie: 013

| Serie: Número: 3879 | Serie: 312

| Serie: Número: 3896 | Serie: 386

| Serie: Número: 4012 | Serie: 094

| Serie: Número: 4060 | Serie: 269

| Serie: Número: 4222 | Serie: 430

| Serie: Número: 4561 | Serie: 054

| Serie: Número: 4896 | Serie: 463

| Serie: Número: 5153 | Serie: 387

| Serie: Número: 5530 | Serie: 025

| Serie: Número: 5748 | Serie: 389

| Serie: Número: 6082 | Serie: 229

| Serie: Número: 6204 | Serie: 015

| Serie: Número: 6420 | Serie: 059

| Serie: Número: 6448 | Serie: 281

| Serie: Número: 6774 | Serie: 274

| Serie: Número: 6956 | Serie: 275

| Serie: Número: 7223 | Serie: 076

| Serie: Número: 7475 | Serie: 291

| Serie: Número: 7714 | Serie: 105

| Serie: Número: 7786 | Serie: 106

| Serie: Número: 8149 | Serie: 039

| Serie: Número: 8431 | Serie: 057

| Serie: Número: 8479 | Serie: 182

| Serie: Número: 9692 | Serie: 305

| Serie: Número: 9827 | Serie: 285

| Serie: Número: 9917 | Serie: 020

Modalidades para jugar en Colombia la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá ofrece distintas modalidades para participar y aumentar las posibilidades de obtener un premio. Entre ellas, destacan la lotería tradicional y la venta en línea, cada una con características propias y mecanismos de seguridad avalados por Coljuegos.

Lotería Tradicional: la esencia de un juego con más de un siglo de historia

La lotería tradicional es el sistema más antiguo y emblemático del país. En este formato, el jugador adquiere un billete físico con un número y serie impresos, apostando a que su combinación resulte ganadora según el plan de premios oficial.

Desde 1923, la Lotería de Boyacá ha mantenido este sistema, respaldado por estrictos controles que garantizan la autenticidad del billete y la transparencia del sorteo. Los boletos se consiguen en los puntos de venta y en manos de vendedores profesionales, quienes ofrecen una amplia gama de números para que cada apostador elija su favorito.

Características de seguridad del billete tradicional

Los billetes cuentan con tiras de control únicas que no se repiten en ningún otro sorteo, papel de seguridad con tintas fluorescentes visibles solo bajo luz ultravioleta y un sistema de impresión en policromía que utiliza al menos cuatro tintas, cambiando de color en cada emisión para evitar falsificaciones.

Lotería en línea: tecnología y confianza al alcance del jugador

La modalidad en línea permite adquirir billetes de la Lotería de Boyacá desde cualquier lugar del país, brindando comodidad, rapidez y total seguridad en cada transacción.

Entre las principales ventajas de este sistema destacan:

Posibilidad de elegir el número deseado.

Juego en tiempo real y desde cualquier dispositivo.

Mayor accesibilidad para compradores y vendedores.

Venta disponible a nivel nacional sin restricciones geográficas.

Gracias a esta evolución digital, la Lotería de Boyacá continúa modernizándose sin perder su esencia, garantizando transparencia, cobertura y confianza a los jugadores que mantienen viva una tradición centenaria en Colombia.

¿Cómo cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá tiene un procedimiento claramente definido para el pago de premios, el cual varía según el monto obtenido:

Premios menores o recambios por billetes o fracciones: si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado.

si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado. Premios entre 48 UVT y 140 UVT (aprox. $2.390.352 a $6.971.860): debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago.

debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago. Premios entre 140 UVT y $10 millones: el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo.

el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo. Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales.

deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales. Premios promocionales (en especie): si el valor es menor a 40 UVT, basta con presentar el billete y la cédula. Para premios iguales o superiores a 40 UVT, es necesario diligenciar el RCO-01, presentar huella y adjuntar RUT.

En todos los casos, es fundamental conservar en perfecto estado el billete ganador y presentar la documentación exigida. Los premios deben reclamarse dentro del plazo legal de un año, según lo establece la Ley 1393 de 2010.