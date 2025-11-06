El Fenerbahçe se enfrentará este jueves 6 de noviembre al Viktoria Plzeň FK de la República Checa por la cuarta jornada de la UEFA Europa League 2025, en un duelo con historia y tintes de revancha. El equipo turco viajó en vuelo chárter desde Estambul hasta Praga, y de allí se desplazó por carretera a Plzeň, donde quedó concentrado para el compromiso que se disputará en el Doosan Arena.

Será una prueba exigente para los dirigidos por Doménico Tedesco, quienes buscarán extender su buen momento y acercarse a la clasificación. El colombiano Jhon Durán está entre los convocados y podría tener minutos importantes.

Viktoria Plzen vs Fenerbahce: horario, televisión y transmisiones streaming HOY

Partido: Viktoria Plzen vs Fenerbahce

Viktoria Plzen vs Fenerbahce Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Jueves 6 de noviembre de 2025 Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

3:00 p.m. (hora de Colombia) Certamen: Europa League – Jornada 4

Europa League – Jornada 4 Estadio: Doosan Arena

Doosan Arena Árbitro: Allard Lindhout

Allard Lindhout Televisión: Sin servicio disponible

Sin servicio disponible Streaming: Disney+

Viktoria Plzen, buen momento e invicto

El Viktoria Plzen vive un momento dorado en el certamen europeo. Invicto en sus tres primeras presentaciones (dos victorias y un empate), el cuadro checo se ha consolidado como uno de los equipos más difíciles de vencer en la Europa League. Su estadio se ha convertido en una fortaleza, y la confianza es total tras un arranque casi perfecto.

Con una defensa ordenada y un mediocampo solidario, el conjunto dirigido por Miroslav Koubek espera aprovechar el impulso de su afición para mantener su racha positiva y acercarse a la clasificación.

Fenerbahce y el efecto Tedesco: reacción en marcha

Del otro lado, el Fenerbahçe llega revitalizado tras un arranque irregular en el torneo. Luego de caer en su debut, los turcos sumaron dos victorias consecutivas, impulsadas por el liderazgo de Edson Álvarez y la eficacia goleadora de Anderson Talisca y Youssef En-Nesyri.

Su entrenador, Doménico Tedesco, aseguró que su equipo está preparado para un duelo exigente:

“Jugar aquí siempre es complicado. Ellos son fuertes, rápidos y muy físicos, pero nuestro objetivo es uno solo: ganar. Queremos los tres puntos y daremos todo para conseguirlo”.

El técnico también destacó el buen momento de Talisca, quien ha sido decisivo ingresando desde el banco, y confirmó que Durán podría tener participación dependiendo del desarrollo del encuentro.

Un solo antecedente entre ambos

El único antecedente entre Viktoria Plzen y Fenerbahce en la Europa League se remonta a los octavos de final de la temporada 2012/13, cuando el club turco consiguió la clasificación con un global de 2-1, marcando así su dominio histórico en esta serie.

Posibles alineaciones

Viktoria Plzen:

Jedlika; Jemelka, Paluska, Dweh, Spáil; Havel, Souare, Cerv, Zeljkovic, Memic; Adu.

Entrenador: Miroslav Koubek.

Fenerbahce:

Ederson; Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Mercan; Edson Álvarez, Yuksek, Talisca, Aktürkoğlu; Asensio, En-Nesyri.

Entrenador: Doménico Tedesco.