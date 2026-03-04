La cuenta regresiva para el choque entre Atlético Nacional y Millonarios por la Copa Sudamericana 2026 eleva la temperatura del clásico. Eliminación directa, partido único y escenario internacional. Dramatismo puro.

En medio de ese contexto aparece un nombre que por sí solo cambia la narrativa: Radamel Falcao García. A sus 40 años, el ‘Tigre’ vuelve a un torneo que marcó sus primeros pasos internacionales y lo hace defendiendo los colores del club de sus amores. La historia, el presente y la memoria se cruzan en una misma noche.

El Tigre vuelve al escenario internacional

Falcao regresó a Millonarios tras una pausa de seis meses con la intención de competir y dejar huella en el plano internacional. Confeso hincha azul desde la infancia, su presencia añade un componente emocional a un partido ya cargado de tensión.

Además, hay un antecedente que inquieta al entorno verdolaga: el delantero ya ha jugado dos veces en el Atanasio Girardot frente a Nacional y en ambas logró marcar. Esa estadística convierte su nombre en una amenaza latente cada vez que pisa el área.

Pero para entender el peso específico de este regreso, hay que viajar casi dos décadas atrás.

Radamel Falcao en la Copa Sudamericana

Antes de consolidarse en Europa, el Tigre disputó la Sudamericana con River Plate. En total jugó 9 partidos y convirtió 5 goles. Su mejor actuación fue en la edición 2007, cuando alcanzó las semifinales.

A continuación, el detalle organizado por edición:

2006

Octavos de final – Ida – 26/09/06

River Plate 0-1 Atlético Paranaense

River Plate 2-2 Atlético Paranaense

2007

Octavos de final – Ida – 19/09/07

Botafogo 1-0 River Plate

River Plate 4-2 Botafogo

(3 goles de Falcao)

Defensor Sporting 2-2 River Plate

(1 gol de Falcao)

River Plate 0-0 Defensor Sporting

(River avanza por gol visitante)

Arsenal de Sarandí 0-0 River Plate

River Plate 0-0 Arsenal de Sarandí

(Arsenal avanza en penales)

*Falcao no jugó por convocatoria con la Selección Colombia.

2008

Cuartos de final – Ida – 22/10/08

River Plate 1-2 Chivas Guadalajara

Chivas Guadalajara 2-2 River Plate

(1 gol de Falcao)

Resumen estadístico

9 partidos disputados

Todos con River Plate

5 goles convertidos

Máxima instancia alcanzada: semifinales (2007)

Un registro que demuestra que no fue un actor secundario en el torneo. Fue protagonista.

La noche inolvidable ante Botafogo

El partido más recordado del Tigre en esta competencia ocurrió el 27 de septiembre de 2007 en el estadio Monumental. River había perdido 1-0 la ida en Brasil y caía 0-2 en casa la vuelta de manera parcial. Necesitaba en ese momento cuatro goles para avanzar.

El equipo dirigido por Daniel Alberto Passarella logró lo impensado: ganó 4-2 y clasificó. Falcao fue la figura absoluta con tres anotaciones. El último gol, al minuto 92, tras notable salto y espectacular cabezazo que desató la locura en las tribunas.

Aquella noche marcó el carácter competitivo del delantero. Fue su primera gran explosión internacional.

La semifinal que cambió la historia

En esa misma edición 2007, River alcanzó semifinales y enfrentó a Arsenal de Sarandí. Ambos partidos terminaron 0-0 y la serie se definió por penales, con eliminación para el conjunto millonario.

La gran particularidad fue la ausencia de Falcao en la vuelta. El delantero estaba convocado por la Selección Colombia para una doble fecha FIFA bajo la dirección técnica de Jorge Luis Pinto.

La decisión en aquel momento fue polémica, y muchos hinchas de River aún se preguntan qué habría pasado con su goleador en el campo aquella noche decisiva. La ausencia pesó. Y la eliminación dejó una espina.

El golpe ante Chivas en 2008

En 2008, River volvió a competir con aspiraciones altas. En cuartos de final enfrentó a Chivas Guadalajara. En la ida, el equipo mexicano sorprendió en Buenos Aires con triunfo 1-2.

En la vuelta, el River de Diego Pablo Simeone tuvo un arranque demoledor y en 20 minutos ya ganaba 0-2. El segundo tanto fue obra de Falcao. Minutos después tuvo el tercero con un cabezazo que se estrelló en el palo.

Pero el segundo tiempo cambió el rumbo. Chivas reaccionó, empató 2-2 y avanzó con global 4-3. Otra eliminación que dejó sensación de oportunidad perdida, pero con Falcao encendido en todo el frente de ataque y mostrando ya para entonces etiqueta de delantero top.

Un regreso 18 años después

Han pasado 18 años desde su última participación en el torneo. El joven ariete que deslumbró en el Monumental es hoy un goleador veterano, curtido en Europa y en grandes escenarios.

Sin embargo, la esencia competitiva permanece. Y el contexto no podría ser más atractivo: clásico colombiano, eliminación directa y estadio lleno.

Mientras Falcao esté en el terreno de juego, Millonarios tiene una carta diferencial. Su experiencia, su olfato y su relación histórica con el gol en esta competencia le dan un peso simbólico adicional al partido.

La Copa Sudamericana vuelve a cruzarse en su camino. Ya fue protagonista con River. Ahora busca serlo con el club de su corazón.

El destino futbolero vuelve a poner al Tigre frente a una noche grande. Y cuando el escenario es internacional, su nombre nunca pasa desapercibido.