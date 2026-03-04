Atlético Nacional y Millonarios volverán a encontrarse en un escenario internacional, uno de los contextos más intensos del fútbol colombiano. Los dos equipos del FPC con más títulos se medirán en un partido único por la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, un duelo que tendrá como sede el estadio Atanasio Girardot.

El encuentro no solo tiene valor deportivo por el cupo en la fase de grupos del torneo continental. También revive una rivalidad histórica que se ha construido a lo largo de décadas en competencias Conmebol. Con el partido que disputarán en Medellín, el registro entre ambos llegará a 17 enfrentamientos internacionales oficiales, un historial que ha sido equilibrado, intenso y lleno de momentos recordados por ambas hinchadas.

Cuántas veces se enfrentaron Atlético Nacional y Millonarios en torneos Conmebol

El enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios en competencias internacionales se ha dado en 3 torneos distintos organizados por la Conmebol: la Copa Libertadores, la Copa Merconorte y la Copa Sudamericana.

Hasta ahora se han disputado 16 partidos oficiales. En ese registro histórico, Millonarios tiene una ligera ventaja en el balance general.

Los números muestran lo equilibrado del duelo:

Millonarios: 6 victorias

Atlético Nacional: 4 victorias

Empates: 6

Este registro demuestra que, aunque ambos clubes han tenido épocas dominantes en el fútbol colombiano, los enfrentamientos internacionales han sido más parejos de lo que muchas veces se cree. Cada partido ha tenido un componente especial: el orgullo de representar al país en torneos continentales y la presión adicional que implica enfrentar a un rival directo del fútbol colombiano.

Cómo está el historial internacional con Atlético Nacional como local

El próximo partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot, casa de Atlético Nacional. Curiosamente, el historial muestra que jugar en Medellín no ha sido una ventaja clara para el equipo verdolaga cuando se trata de enfrentar a Millonarios en torneos internacionales.

En los partidos disputados con Atlético Nacional como local, los números son los siguientes:

Partidos jugados: 7

Victorias de Atlético Nacional: 2

Victorias de Millonarios: 4

Empates: 1

Este registro refleja una particularidad histórica: Millonarios ha logrado resultados importantes en el Atanasio Girardot en competiciones Conmebol. Ganar en Medellín en torneos internacionales es un logro significativo, teniendo en cuenta la presión del estadio y el peso histórico de Atlético Nacional en este tipo de competencias. Para el equipo albiazul, ese antecedente se convierte en un dato relevante de cara al nuevo enfrentamiento.

Libertadores, Merconorte y Sudamericana: los torneos en los que se enfrentaron

El historial internacional entre ambos equipos se construyó a lo largo de distintas etapas del fútbol sudamericano. En la Copa Libertadores se dieron algunos de los primeros duelos entre Nacional y Millonarios en el contexto continental.

Posteriormente, la Copa Merconorte también fue escenario de enfrentamientos directos entre los dos clubes colombianos, en una época en la que ese torneo reunía a varios de los equipos más importantes de la región.

Finalmente, la Copa Sudamericana ha sido otro capítulo dentro de esta rivalidad internacional. Justamente el próximo enfrentamiento volverá a darse en ese torneo, lo que añade un elemento simbólico a la historia entre ambos equipos.

El último Atlético Nacional vs Millonarios internacional: Sudamericana 2007

El último antecedente internacional entre Atlético Nacional y Millonarios ocurrió en 2007. Es decir, cuando se enfrenten nuevamente habrán pasado 19 años desde la última vez que coincidieron en un torneo Conmebol. Aquella serie se disputó bajo el formato tradicional de partidos de ida y vuelta.

En ese enfrentamiento, Millonarios logró imponerse y avanzar de ronda. Lo hizo con una victoria en Medellín (2-3, partido de ida) y un empate en Bogotá (0-0). Ese antecedente permanece en la memoria de los aficionados, porque fue uno de los últimos grandes duelos internacionales entre los dos equipos más tradicionales del fútbol colombiano.

Resultados de todos los partidos internacionales entre Atlético Nacional y Millonarios

En la Copa Libertadores:

10 partidos: 4 triunfos de Millonarios, 2 victorias de Atlético Nacional y 4 empates.

1974, fase de grupos: Atlético Nacional 0-3 Millonarios (Héctor Céspedes, Willington Ortiz y Alejandro Brand)

Atlético Nacional 0-3 Millonarios (Héctor Céspedes, Willington Ortiz y Alejandro Brand) 1974, fase de grupos: Millonarios 2-1 Atlético Nacional (Alejandro Brand y Waltinho; Hugo Lóndero)

Millonarios 2-1 Atlético Nacional (Alejandro Brand y Waltinho; Hugo Lóndero) 1989, fase de grupos: Millonarios 1-1 Atlético Nacional (Rubén Darío Hernández; René Higuita)

Millonarios 1-1 Atlético Nacional (Rubén Darío Hernández; René Higuita) 1989, fase de grupos: Atlético Nacional 0-2 Millonarios (Arnoldo Iguarán x 2)

Atlético Nacional 0-2 Millonarios (Arnoldo Iguarán x 2) 1989, cuartos de final: Atlético Nacional 1-0 Millonarios (Albeiro Usuriaga)

Atlético Nacional 1-0 Millonarios (Albeiro Usuriaga) 1989, cuartos de final: Millonarios 1-1 Atlético Nacional (Carlos Estrada; John Jairo Tréllez)

Millonarios 1-1 Atlético Nacional (Carlos Estrada; John Jairo Tréllez) 1995, fase de grupos: Atlético Nacional 0-0 Millonarios

Atlético Nacional 0-0 Millonarios 1995, fase de grupos: Millonarios 2-0 Atlético Nacional (Freddy León y Carlos Rendón)

Millonarios 2-0 Atlético Nacional (Freddy León y Carlos Rendón) 1995, cuartos de final: Atlético Nacional 2-1 Millonarios (Jaime Arango y Víctor Aristizábal; Arnoldo Iguarán)

Atlético Nacional 2-1 Millonarios (Jaime Arango y Víctor Aristizábal; Arnoldo Iguarán) 1995, cuartos de final: Millonarios 1-1 Atlético Nacional (Freddy León; Mauricio Serna).

En la Copa Merconorte:

4 partidos: 2 triunfos de Atlético Nacional, una victoria de Millonarios y un empate.

1998, semifinal: Millonarios 0-2 Atlético Nacional (Henry Zambrano y Néider Morantes)

Millonarios 0-2 Atlético Nacional (Henry Zambrano y Néider Morantes) 1998, semifinal: Atlético Nacional 1-2 Millonarios (Freddy Grisales; Jair Ramírez y Yhoner Toro)

Atlético Nacional 1-2 Millonarios (Freddy Grisales; Jair Ramírez y Yhoner Toro) 2000, la final: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

Millonarios 0-0 Atlético Nacional 2000, la final: Atlético Nacional 2-1 Millonarios (Tressor Moreno y Víctor Aristizábal; Javier Jiménez).

En la Conmebol Sudamericana:

2 partidos: una victoria de Millonarios y un empate.

2007, segunda ronda: Atlético Nacional 2-3 Millonarios (Víctor Aristizábal y Aldo Leao Ramírez; Johnatan Estrada y Ricardo Ciciliano x 2)

Atlético Nacional 2-3 Millonarios (Víctor Aristizábal y Aldo Leao Ramírez; Johnatan Estrada y Ricardo Ciciliano x 2) 2007, segunda ronda: Millonarios 0-0 Atlético Nacional.

El contexto de 2026: Partido único en el Atanasio Girardot por la Sudamericana

A diferencia del formato de 2007, el nuevo enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios será a partido único. El ganador clasificará directamente a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.

El hecho de que se juegue en un solo partido aumenta la tensión competitiva. No hay margen de error ni oportunidad de revancha inmediata. Todo se definirá en noventa minutos, o eventualmente en la tanda de penaltis.

Este formato ha hecho que los enfrentamientos nacionales en torneos internacionales sean todavía más dramáticos, ya que el resultado define el destino continental de ambos equipos.

Una rivalidad histórica que vuelve al escenario internacional

Atlético Nacional y Millonarios han protagonizado algunos de los capítulos más importantes del fútbol colombiano. Sus enfrentamientos en liga, copas y finales han marcado distintas épocas del campeonato.

Cuando esa rivalidad se traslada a torneos internacionales, el contexto adquiere otra dimensión. Representan al país, enfrentan el peso de la historia y compiten por mantener el prestigio de sus instituciones en el continente.

El partido número 17 entre ambos en torneos Conmebol reabre una historia que llevaba casi dos décadas sin escribirse. Con un historial parejo, estadísticas equilibradas y antecedentes memorables, el nuevo duelo promete convertirse en otro capítulo relevante en la rivalidad entre Atlético Nacional y Millonarios en el escenario internacional.