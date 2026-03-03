El duelo de este miércoles 4 de marzo por la Copa Sudamericana no es un partido más en la historia reciente del fútbol colombiano. Será la primera vez que Atlético Nacional y Millonarios definan una serie internacional a partido único, un formato que añade dramatismo inmediato y elimina cualquier margen de error.

El sorteo realizado el 18 de diciembre en la sede de la Conmebol determinó que el choque se dispute en el estadio Estadio Atanasio Girardot de Medellín, escenario que ya ha sido testigo de múltiples definiciones entre estas dos potencias. No es territorio neutral: es un escenario cargado de memoria, tensión y antecedentes que explican por qué cada cruce entre Verdolagas y Embajadores se vive como una final.

A continuación, un recorrido minucioso por las siete grandes definiciones que marcaron época entre estas dos escuadras en el Atanasio.

Copa Merconorte 1998: pulso internacional apretado

La semifinal de la primera Copa Merconorte enfrentó a dos equipos con plantillas de jerarquía. La ida en El Campín fue contundente: triunfo 0-2 del Verdolaga con anotaciones de Henry Zambrano y Néider Morantes.

La vuelta, disputada el 26 de noviembre de 1998 en Medellín, tuvo otro libreto. Millonarios se impuso 1-2 con goles de Jhonier Toro y Raúl Ramírez Gacha. Freddy Grisales había adelantado al local. Sin embargo, el 0-2 de Bogotá condicionó la serie. El equipo dirigido por Diego Edison Umaña ganó en el Atanasio, pero no le alcanzó para clasificar.

Nacional, orientado por Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez, avanzó y posteriormente fue campeón del certamen. Primer antecedente: el Azul golpeó en Medellín, pero el Verde celebró el título.

Copa Merconorte 2000: refrescante título en casa

Dos años después, el libreto se repitió casi en espejo. Final de la Copa Merconorte, ida en Bogotá y revancha en Medellín. El 0-0 en la capital dejó todo abierto.

En el Atanasio, Nacional se impuso 2-1 con goles de Víctor Aristizábal y Malher Tressor Moreno; Javier Jiménez descontó para Millonarios. Bajo la dirección de Carlos Navarrete, el Verdolaga conquistó su segunda Merconorte y su quinto título internacional hasta ese momento.

Millonarios, dirigido por Luis Augusto García, quedó a las puertas de su primer título internacional oficial, aunque tendría revancha un año después en el mismo torneo frente a Emelec de Guayaquil.

Copa Colombia 2013: definición local con sello verde

La primera gran definición doméstica entre ambos en este escenario fue la final de la Copa Colombia 2013. En la ida, empate 2-2 en Bogotá: Román Torres y Yúber Asprilla marcaron para el local; Sherman Cárdenas y Jefferson Duque lo hicieron para Nacional.

La vuelta, el 17 de noviembre de 2013, se resolvió con un golazo de tiro libre de Juan David Valencia. Triunfo 1-0 y segunda Copa Colombia para el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio. Millonarios, orientado por Hernán Torres Oliveros, quedó cerca del batacazo en condición de visitante.

Finalización 2016: noche de luto y autoridad

En los cuartos de final del torneo Finalización 2016, Millonarios ganó 2-1 la ida en Bogotá. Pero en Medellín la historia cambió de forma contundente: 3-0 para Nacional con goles de Alejandro Guerra, Farid Díaz y Juan Pablo Nieto.

El encuentro se disputó cinco días después de la tragedia de Chapecoense, en un ambiente cargado de luto y solemnidad. Reinaldo Rueda dirigía al local y Diego Martín Cocca al visitante. Fue una noche de autoridad absoluta en el Atanasio.

Apertura 2017: el cabezazo que definió todo

La semifinal del Apertura 2017 es recordada como una de las más cerradas. Empate sin goles en Bogotá. En Medellín, el drama se extendió hasta el minuto 92, cuando Dayro Moreno conectó de cabeza para el 1-0 definitivo.

El equipo de Reinaldo Rueda Rivera avanzó a la final y fue campeón. Millonarios, dirigido por Miguel Ángel Russo, quedó eliminado, aunque seis meses después conquistaría la estrella 15 ante Independiente Santa Fe.

Superliga 2018: golpe azul en el Atanasio

Como campeones de 2017, ambos disputaron la Superliga 2018. La ida en Bogotá terminó sin goles. En la vuelta, el partido se inclinó a favor del Azul con un histórico 1-2.

Vladimir Hernández adelantó a Nacional, pero dos golazos del paraguayo Roberto Ovelar le dieron el título a Millonarios. Russo, con problemas de salud, delegó en su asistente Hugo Gottardi. En el banco verde acababa de llegar Jorge Almirón.

Fue la primera Superliga en la historia del club capitalino.

Copa Colombia 2023: penales y revancha emocional

El contexto era especial. Tres meses antes, Millonarios había ganado la Liga BetPlay I-2023 ante Nacional en Bogotá, alcanzando su estrella 16.

La final de la Copa Colombia 2023 fue una especie de revancha. Empate 1-1 en la ida (Leo Castro y Dorlan Pabón) y mismo marcador en la vuelta en Medellín (Leonardo Fabio Castro y Juan Felipe Aguirre).

En la tanda de penales, el triunfo fue para Nacional, dirigido por el novato Jhon Bodmer. En el banco azul estaba Alberto Gamero. El Rey de Copas volvió a imponerse en casa en una definición directa.

Bonus track: Sudamericana 2007, memoria vigente

Aunque no se definió en Medellín, la Copa Sudamericana 2007 merece mención. Fue la primera vez que se cruzaron en este torneo. Millonarios ganó 2-3 en el Atanasio, dando un golpe de autoridad, y luego selló la clasificación con empate 0-0 en Bogotá.

El equipo de Mario Alberto Vanemerak alcanzó las semifinales. Nacional, dirigido por Óscar Héctor Quintabani, fue bicampeón local ese año, pero esa eliminación dejó huella.

Un nuevo capítulo en la Copa Sudamericana 2026

El partido de este miércoles será distinto: formato único, 90 minutos para definir todo y el peso de la historia en el aire. Nunca antes habían decidido una serie internacional a partido único. El Atanasio vuelve a ser protagonista.

En siete antecedentes directos en definiciones con ida y vuelta, el estadio de Medellín ha sido testigo de títulos, clasificaciones heroicas, remontadas y celebraciones de ambos lados. La estadística muestra que Nacional ha sabido imponer condiciones en casa en momentos decisivos, pero también que Millonarios ha sido capaz de asaltar el escenario verde en noches memorables.

La Copa Sudamericana agrega un condimento adicional: es el mismo torneo que en 2007 dejó una herida abierta para el Verdolaga y una gesta inolvidable para el Azul.

La historia no garantiza resultados, pero sí marca tendencias emocionales. Este miércoles no solo se juega una clasificación: se reabre un capítulo de alta tensión entre dos gigantes que han convertido cada definición en un episodio vibrante del fútbol colombiano.

El Atanasio, una vez más, será juez y memoria.