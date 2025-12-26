Radamel Falcao García vuelve a ser noticia en el mercado de fichajes. A sus 39 años, tras un semestre de inactividad luego de cerrar su ciclo con Millonarios, el histórico goleador colombiano mantiene intacto su deseo de seguir en competencia. Así lo dejó claro en el cierre de 2025, cuando, en el marco del partido de despedida de Mario Yepes, fue contundente: “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”.

Esa frase activó el radar de varios clubes del continente. Aunque no ha disputado partidos oficiales desde finales de junio, Falcao no se ha desligado del entrenamiento ni de la preparación física. Su nombre, su trayectoria y su vigencia goleadora reciente sostienen el interés. En ese contexto, Ecuador y Argentina aparecen como destinos que ya preguntaron por sus condiciones, mientras el 2026 se perfila como el escenario para un nuevo capítulo en su carrera.

Falcao tras Millonarios: balance del último ciclo competitivo

El último registro oficial de Falcao data del cierre del primer semestre de 2025, cuando finalizó su etapa en Millonarios. En total, disputó 29 partidos y anotó 11 goles, cifras que, más allá del contexto de adaptación y rotación, ratificaron su olfato y presencia en el área. Ese rendimiento, sumado a su liderazgo en el vestuario y a su impacto mediático, explica por qué su nombre sigue vigente en el mercado.

Desde entonces, el delantero optó por una pausa competitiva. No fue retiro ni despedida definitiva, sino un período para evaluar opciones, cuidar su físico y decidir el mejor destino. La condición fue clara: seguir jugando.

Emelec entra en escena: el interés que toma forma

La novedad más reciente llega desde Ecuador. Emelec realizó consultas por el delantero colombiano, información confirmada por el periodista César Augusto Londoño. El comunicador precisó que el interés es real, que el club preguntó por sus condiciones y que la idea gusta en la dirigencia, aunque aún no hubo contacto directo con el jugador.

Emelec ve en Falcao una opción de impacto inmediato: experiencia internacional, jerarquía para partidos decisivos y un nombre que eleva el perfil del proyecto. El fútbol ecuatoriano, además, ofrece un calendario que podría ajustarse a su manejo de cargas y a un rol protagónico en área.

La opción argentina: Gimnasia y el regreso posible

Antes del interés ecuatoriano, en Argentina se habló de la posibilidad de Gimnasia LP. El club platense, donde Falcao dejó huella en un tramo anterior de su carrera, aparece como una alternativa emocional y deportiva. El contexto argentino, con exigencia alta y visibilidad constante, podría seducir a un delantero que conoce el medio y la presión.

Aunque no hubo confirmaciones oficiales sobre negociaciones avanzadas, el solo hecho de que el nombre circule refleja que el mercado no le cerró la puerta al Tigre. La decisión, en cualquier caso, pasará por el proyecto deportivo, el rol dentro del equipo y el equilibrio entre competencia y cuidado físico.

Por qué Falcao sigue siendo de interés en el mercado de fichajes a los 39 años

La edad es un dato ineludible, pero no el único factor. Falcao conserva atributos que pesan en cualquier evaluación:

Goles recientes : 11 tantos en su último ciclo competitivo.

: 11 tantos en su último ciclo competitivo. Experiencia internacional : trayectoria en ligas de élite y torneos continentales.

: trayectoria en ligas de élite y torneos continentales. Jerarquía en vestuario : liderazgo probado y lectura de partidos.

: liderazgo probado y lectura de partidos. Impacto mediático : atención, taquilla y visibilidad para el club que lo incorpore.

: atención, taquilla y visibilidad para el club que lo incorpore. Preparación constante: no dejó de entrenar tras su salida de Millonarios.

En mercados que valoran la mezcla de experiencia y eficacia en el área, su perfil sigue siendo pertinente, especialmente si el rol está bien definido.

Qué buscan los clubes y qué prioriza el Tigre

Los equipos interesados no solo analizan el nombre. Buscan un delantero que resuelva, que aporte en momentos puntuales y que lidere desde la experiencia. En ese marco, Falcao evalúa variables claras: minutos, proyecto, competencia y cuidado físico.

Su declaración pública fue transparente: jugará en 2026, pero elige con cautela. No se trata de sumar partidos, sino de encontrar un contexto donde su aporte sea real y medible.

Un mercado que sigue abierto para una figura histórica como Radamel Falcao García

Radamel Falcao García no juega oficialmente desde junio, pero no está fuera del mapa. El interés de Emelec y la mención de Gimnasia confirman que hay puertas abiertas para 2026. Con 39 años, el Tigre mantiene el hambre, el entrenamiento y la convicción.

La decisión final dependerá de detalles que van más allá del contrato: proyecto, rol y convicción mutua. Lo cierto es que, mientras el mercado se mueve, Falcao sigue siendo Falcao. Y eso, en el fútbol sudamericano, todavía pesa.