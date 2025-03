Luego de tres derrotas consecutivas, el equipo de Néstor Lorenzo no puede seguir parpadeando si no quiere peligrar su estadía en las Eliminatorias. Colombia vs Paraguay no tienen margen de error si quieren continuar firme su objetivo de lograr un cupo en la zona de clasificación directa. El enfrentamiento será este jueves 25 de marzo a partir de las 7:00 p.m. en el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. Sintoniza cualquiera de los siguientes canales de televisión o plataformas streaming para seguir la cobertura.

Sintoniza los canales de TV para ver Colombia vs Paraguay

Argentina: TyC Sports Play

Bolivia: FBF Play y Tigo Sports 3

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+ y Globo

Chile: Mega

Colombia: GOL Caracol, Caracol Play, RCN Televisión y Deportes RCN

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF)

Estados Unidos: ViX Premium, fuboTV, Universo Now y Telemundo Deportes

España: Movistar Plus+

Perú: Movistar Play

Puerto Rico: ViX+

México: VPN

Néstor Lorenzo aún no tiene el once confirmado. La primera duda será si Dávinson Sánchez, quien sufrió una conmoción cerebral ante Brasil, estaría disponible ante Paraguay. La otra duda es Jhon Jader Durán, quien podría ir como titular luego de su ausencia en Brasilia por suspensión. Por lo demás, parece que el técnico tiene todo definido para un partido donde no puede dar más chances si quiere pensar en la próxima Copa del Mundo.