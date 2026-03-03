La Libertadores 2026 entra en una instancia determinante con el choque entre Barcelona y Botafogo, correspondiente al partido de ida de la Fase 3. La serie definirá uno de los clasificados a la fase de grupos del torneo continental más importante de Sudamérica.

El compromiso se jugará el martes 3 de marzo, en horario nocturno para Ecuador, Colombia y Brasil. Barcelona buscará aprovechar su localía en Guayaquil, mientras que Botafogo intentará repetir la fortaleza que mostró en la ronda anterior para encaminar la clasificación.

A qué hora juegan Barcelona vs Botafogo en la Libertadores

El partido tendrá los siguientes horarios internacionales:

Ecuador: 19:30

19:30 Colombia: 19:30

19:30 Perú: 19:30

19:30 Brasil: 21:30

21:30 Argentina: 21:30

21:30 Chile: 21:30

21:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 España: 01:30 del miércoles.

Dónde ver Barcelona vs Botafogo en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en distintos países a través de las siguientes señales:

Ecuador: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) Brasil: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

De esta manera, el partido podrá verse en vivo y en directo, tanto en televisión tradicional como vía streaming.

Dónde se juega el partido de ida entre Barcelona y Botafogo

El duelo se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, escenario con capacidad para más de 57.000 espectadores. El estadio, uno de los más imponentes del continente, será clave para que Barcelona intente sacar ventaja en casa.

Cómo llegaron Barcelona y Botafogo a esta instancia de la Libertadores

El camino de Barcelona. El conjunto ecuatoriano clasificó a la Copa Libertadores tras ser el primer ubicado de la Fase Final I de la Serie A de Ecuador 2025. Inició su recorrido en la Fase 2, donde enfrentó a Argentinos Juniors en una llave muy pareja.

Barcelona perdió la ida en Guayaquil por 0-1, pero reaccionó en Argentina con un triunfo 0-1 que llevó la serie a los penales. En la definición desde los once metros logró imponerse y avanzar a la Fase 3.

El recorrido de Botafogo. El equipo brasileño accedió al certamen tras finalizar sexto en el Brasileirao. En la Fase 2 enfrentó a Nacional Potosí. Perdió 1-0 en la ida en Bolivia, pero en la vuelta fue contundente y ganó 2-0 para asegurar su clasificación. Con esa remontada, Botafogo confirmó su capacidad de reacción en instancias eliminatorias.

Árbitro del partido

La Conmebol designó al árbitro colombiano Wilmar Roldán como juez principal del encuentro, una designación que aporta experiencia internacional a una llave de alta tensión.

Probables formaciones de Barcelona y Botafogo

Barcelona: José David Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Gustavo Vallecilla; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina; Darío Benedetto. DT: César Farías.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles; Newton, Danilo, Jordan Barrera, Álvaro Montoro; Matheus Martins. DT: Martín Anselmi.

Ficha del partido: Barcelona SC vs Botafogo