Deportes Tolima ya está en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo tolimense superó dos rondas eliminatorias exigentes para instalarse entre los 32 clubes que disputarán la instancia principal del torneo más importante de Sudamérica. La clasificación no solo representa un logro deportivo, sino también un impulso institucional en un semestre que promete alta competencia internacional.

El camino no fue sencillo. Tolima tuvo que atravesar la Fase 2 y la Fase 3 del certamen, enfrentando rivales con experiencia continental. Tras dejar en el camino a Deportivo Táchira, el conjunto colombiano se midió ante O’Higgins de Chile en una serie que terminó definiéndose en Ibagué. Con carácter y eficacia, el Vinotinto y Oro logró el resultado necesario para sellar su paso a la fase de grupos de la Libertadores.

Cómo clasificó Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El recorrido internacional de Deportes Tolima comenzó en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En esa instancia eliminó a Deportivo Táchira a través de la definición por penaltis, asegurando su avance a la siguiente ronda preliminar y manteniendo viva la ilusión de llegar a la fase principal.

Posteriormente, en la Fase 3, el rival fue O’Higgins, club chileno que había mostrado competitividad en la ronda anterior. El partido de ida se jugó en Chile y terminó con derrota para el conjunto colombiano. Ese resultado obligaba a Tolima a remontar en el compromiso de vuelta si quería clasificar.

La respuesta llegó en el estadio Manuel Murillo Toro. En condición de local, Deportes Tolima ganó 2-0 con goles de Junior Hernández y Tatay Torres. Ese marcador no solo revirtió la desventaja del primer partido, sino que confirmó su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con ese triunfo, el equipo aseguró un lugar en el sorteo oficial y un mínimo de seis partidos en la instancia principal del torneo.

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores 2026

Con la clasificación ya confirmada, el siguiente paso para Deportes Tolima será el sorteo de la fase de grupos. Este se realizará el jueves 19 de marzo a partir de las 6:00 p.m. (hora en Colombia). Se llevará a cabo inmediatamente después del correspondiente a la Copa Sudamericana.

En esa ceremonia se definirán los ocho grupos del torneo, cada uno conformado por cuatro equipos: uno de cada bombo. Ese día, Tolima conocerá oficialmente a sus tres rivales en la fase de grupos y comenzará a proyectar su calendario internacional para el primer semestre de 2026.

Bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima integra el Bombo 4 del sorteo, ya que accedió a la fase de grupos tras superar las rondas preliminares. Los bombos están conformados de la siguiente manera:

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Club Nacional de Football (Uruguay), LDU Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Libertad (Paraguay), Estudiantes LP (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Lanús (Argentina), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Universitario (Perú).

Bombo 3: Junior de Barranquilla (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Cusco FC (Perú)

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Barcelona SC (Ecuador), Sporting Cristal (Perú), Deportes Tolima (Colombia) y DIM o Club Atlético Juventud (Uruguay).

Qué rivales puede enfrentar Tolima en la fase de grupos

Al estar ubicado en el Bombo 4, Deportes Tolima enfrentará a un equipo del Bombo 1, uno del Bombo 2 y otro del Bombo 3. Eso significa que podría medirse ante potencias continentales como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors, así como ante clubes históricos de Uruguay, Ecuador o Argentina.

También podría cruzarse con equipos fuertes del Bombo 2 como Corinthians, Estudiantes o Cruzeiro, además de un rival del Bombo 3 que puede incluir a conjuntos colombianos o argentinos con experiencia internacional.

De acuerdo con el reglamento habitual, los equipos del mismo país no pueden coincidir en el mismo grupo, salvo que uno provenga de las fases previas. Por eso, el sorteo será determinante para conocer si Tolima evita o no a otros clubes colombianos.

La clasificación a la fase de grupos coloca a Deportes Tolima en el escenario más competitivo del continente. Ahora, con el sorteo a la vista, el Vinotinto y Oro espera conocer el grupo que definirá su camino en la Copa Libertadores 2026.