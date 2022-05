Programación de los cuartos de final de la Liga Femenina

La Liga Femenina iniciará su segunda fase y con los enfrentamientos ya conocidos se supo cuándo y en qué horario se jugarán los partidos.

Se definieron las llaves de los cuartos de final de la Liga Femenina BetPlay y la programación de los partidos que tendrán como protagonistas a los equipos que fueron sorteados e iniciarán su participación en condición de visitantes.

En esta oportunidad los partidos tendrán transmisión del canal oficial del fútbol colombiano y horarios en los que los hinchas podrán asistir a los respectivos estadios, si se da acceso al público.

Llaves de cuartos de final

Llave A: Junior vs. América

Llave B: Llaneros vs. Santa Fe

Llave C: Millonarios vs. Cali

Llave D: Pereira vs. Medellín

Programación partidos de cuartos de final de la Liga Femenina (ida)

14 de mayo

Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:00 PM

Estadio: El Campín

15 de mayo

Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

Hora: 11:00 AM

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Llaneros FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:00 PM

Estadio: Bello Horizonte

Televisión: Win

Junior FC vs América de Cali

Hora: 5:00 PM

Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win+