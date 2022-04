Colombia enfrentará a Estados Unidos antes de la Copa América Femenina

El proceso de la Selección Colombia para enfrentar la Copa América Femenina seguirá con dos juegos amistosos ante Estados Unidos.

Después de los partidos amistosos contra la Selección de Venezuela en los que el resultado en ambos encuentros fueron empates, Colombia jugará en la última fecha FIFA antes de la Copa América Femenina ante su similar de Estados Unidos en las ciudades de Colorado y Utah.

Las fechas estipuladas para los juegos serán el 25 y 28 de junio. Hay que recordar que el inicio de la Copa América Femenina en nuestro país será el 8 de julio y el primer partido de Colombia será frente a Paraguay a las 7:00 p.m., el partido se jugará en el Estadio Pascual Guerrero.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó los dos juegos ante Estados Unidos que servirán de preparación para la consolidar un equipo para la Copa América y lo se será el proceso rumbo a conseguir un cupo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda.

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 25 de junio de 2022

Ciudad: Colorado

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park in Commerce City

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia) 7:30 p.m. (ET)

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 28 de junio de 2022

Ciudad: Utah

Estadio: Rio Tinto Stadium in Sandy

Hora: 9:00 p.m. (Hora Colombia) 10:00 p.m. (ET)