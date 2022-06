Mundial Femenino sub-17: estos son los rivales de la Selección Colombia

Se llevó a cabo el sorteo de los grupos del Mundial Femenino sub-17 que se jugará en la India y tendrá la participación de la Selección Colombia.

Del 11 al 30 de octubre de 2022 se jugará la Copa del Mundo de esta categoría en la que participarán 16 equipos en los que estará la ‘Tricolor’. El equipo dirigido por Carlos Paniagua se preparará para realizar una gran participación después de lograr el subcampeonato en el Sudamericana.

La Selección Colombia Femenina sub-17 tras el sorteo quedó ubicada en el grupo C en el que se tendrá que enfrentar a España, México y China.

Grupo A

India

Estados Unidos

Marruecos

Brasil

Grupo B

Alemania

Nigeria

Chile

Nueva Zelanda

Grupo C

España

Colombia

México

China

Grupo D

Japón

Tanzania

Canada

Francia

En próximos días se conocerán los horarios y días en los que se jugarán cada partido del campeonato en el que Colombia buscará el título.

