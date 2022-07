Mundial Femenino: FIFA le dio la bienvenida a la Selección Colombia

La Selección Colombia logró su objetivo de clasificar al Mundial Femenino y la FIFA en sus redes sociales le dio la bienvenida al campeonato.

La ‘Tricolor’ tuvo la posibilidad de conseguir uno de los cupos a la Copa del Mundo 2023 que se jugará en Australia-Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto. Colombia aseguró un lugar dentro de las 32 selecciones que disputarán el certamen.

El torneo más importante de fútbol femenino en el mundo celebró la clasificación de la Selección Colombia y en sus redes sociales le dio la bienvenida al equipo dirigido por Nelson Abadía, que ahora espera jugar la final de la Copa América en la ciudad de Bucaramanga.

Durante su participación en la Copa América, el equipo ‘Cafetero’ logró llegar a la gran final invicta. Todo esto gracias a los cinco partidos que disputó y que ganó, unos con más dificultades que otros, pero siempre pensando en el objetivo de ir al Mundial y los Juegos Olímpicos.

+“Trabajemos en equipo por el desarrollo del fútbol Femenino”: Tulio Gómez

+¿Podrán jugar Catalina Usme y Daniela Montoya la final?: Abadía respondió

La Selección estará en el torneo de Australia-Nueva Zelanda al que ya clasificaron 20 equipos de todo el planeta.

Australia, Canada, China PR, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Jamaica, Japón, Korea, República de Marruecos, Nueva Zelanda, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, España, Suecia, Estados Unidos, Vietnam y Zambia.

Aún quedan más cupos para otras selecciones que estarán en la novena edición del campeonato más importante de selecciones femeninas.

They’ve done it! 🇨🇴🏆@FCFSeleccionCol are BACK in the #FIFAWWC!

See you in 🇦🇺🇳🇿! #BeyondGreatness pic.twitter.com/9diiVXl7sJ

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 26, 2022