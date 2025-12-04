Catarina Macario es mucho más que una figura de alto impacto en el fútbol femenino. Su vida, repleta de decisiones valientes, sacrificios personales y logros que rompen récords, la ha convertido en una de las jugadoras más influyentes de su generación. Nacida en Brasil, formada en Estados Unidos y consagrada en Europa, su trayectoria representa la nueva cara del talento globalizado en el deporte.

Tras debutar con la selección de Estados Unidos en 2021 y consolidarse en clubes de primer nivel como el Olympique Lyonnais y Chelsea, Macario ha demostrado que su historia es tan poderosa como su fútbol. Recopilamos las curiosidades más destacadas de una carrera que sigue elevando al fútbol femenino en todo el mundo.

Por qué Macario eligió jugar para la selección de Estados Unidos

Aunque nació en São Luís, Brasil, Catarina Macario tomó una decisión clave para su futuro: representar a Estados Unidos en lugar de la selección brasileña. Esta elección no solo fue estratégica, sino profundamente personal. Desde los 12 años vivió en San Diego, donde su familia se trasladó buscando mejores oportunidades deportivas para ella, en un entorno con más estructura, recursos y proyección para el fútbol femenino.

Tras recibir la ciudadanía estadounidense y cumplir los requisitos de FIFA, debutó en la USWNT en 2021. Su decisión reflejó tanto agradecimiento como convicción: fue en Estados Unidos donde se formó, creció y encontró el camino hacia el profesionalismo.

La mudanza a Estados Unidos: un salto de fe familiar

Pocas jugadoras de élite tuvieron un inicio tan desafiante. Catarina viajó a Estados Unidos con su padre y su hermano, mientras su madre se quedó en Brasil por compromisos laborales. Fue una apuesta arriesgada, sin garantías, pero totalmente enfocada en darle a Macario una oportunidad real en el fútbol.

En San Diego enfrentó barreras de idioma y adaptación, pero su talento sobresalió desde el primer entrenamiento. En academias como San Diego Surf no solo se adaptó: brilló. Su esfuerzo, disciplina y madurez la convirtieron rápidamente en una de las jóvenes más prometedoras de su categoría.

Catarina Macario: récords y dominio total en el fútbol universitario de Estados Unidos

Antes de brillar en Europa, Macario dejó huella en el fútbol universitario. Con Stanford Cardinal (2017-2020), acumuló cifras impactantes:

63 goles en 69 partidos

Bicampeona nacional de la NCAA (2017 y 2019)

Doble ganadora del MAC Hermann Trophy (2019 y 2020)

Su rendimiento la posicionó como una futbolista total: técnica, fuerte, asociativa y con una inteligencia táctica superior. Para muchos, su explosión en Stanford fue el verdadero punto de no retorno hacia el profesionalismo.

Campeona de Champions League en su primera temporada en Europa

Su salto al fútbol europeo se produjo en 2021 con el Olympique Lyonnais, el club más dominante en la historia del fútbol femenino. Allí vivió un ascenso meteórico: en su primera temporada se proclamó campeona de la UEFA Women’s Champions League 2021-22, aportando goles y creatividad en el ataque.

Aunque una lesión de ligamento cruzado la mantuvo fuera un largo tiempo, su regreso fue progresivo y sólido. Ese título marcó su llegada al círculo de las jugadoras más determinantes del mundo.

El estilo híbrido que la convierte en una jugadora total

Una de las grandes curiosidades sobre Macario es cómo su estilo refleja la mezcla de tres culturas futbolísticas:

Técnica y creatividad brasileña

Potencia física y competitividad estadounidense

Sofisticación táctica europea

Este cóctel la hace única. Puede jugar como mediapunta, “10”, interior ofensiva o delantera, adaptándose a distintos sistemas sin perder influencia. Su fútbol es versátil, moderno y cada vez más valioso para los equipos de élite.

Un contrato millonario con Nike para Catarina Macario que marca un precedente en el fútbol femenino

En 2025, Macario firmó un acuerdo histórico con Nike: un contrato de 10 años y 10 millones de dólares, uno de los más importantes jamás otorgados a una futbolista. Incluye bono de firma, pagos anuales, incentivos por rendimiento y la posibilidad de lanzar productos con su propio nombre.

Este acuerdo la posiciona entre las deportistas mejor pagadas del mundo y refleja el crecimiento comercial del fútbol femenino. Su alianza con Nike envía un mensaje claro: el talento femenino también es rentable, visible y capaz de mover el mercado a niveles sin precedentes.