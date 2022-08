“Los clubes no tienen en el presupuesto un equipo femenino”: Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez habló sobre la postura de los clubes colombianos con referencia a la realización de la Liga Femenina en Colombia.

Las futbolistas colombianas siguen a la espera de la decisión sobre el comienzo del fútbol femenino en el país para el 2023, pero hasta el momento el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo solo anunció que habrá en próximos días una Asamblea para tratar el tema y tomar la decisión con los dirigentes de los equipos.

Después de la semifinal de la Copa América Femenina, Ramón Jesurún prometió que desde el próximo año, el campeonato tendría un año de duración y se esperaba que puedan participar 20 equipos, para tener una competencia estable. Sin embargo con el paso del tiempo y la finalización del torneo, cada vez se habla menos de la Liga Femenina.

En esta ocasión el comentarista deportivo habló del por qué no hubo Liga Femenina en el segundo semestre del 2022 y del problema principal que tiene Colombia para no realizar el campeonato, que espera tener planificación para el próximo año. “La Federación y la Dimayor quieren hacer el torneo. El problema es que los clubes no tienen presupuesto”. En dos ocasiones los clubes le han dicho a Fernando Jaramillo (Presidente de la Dimayor) ¡No jugamos!”

Ocho equipos fueron los únicos que se postularon para la realización del segundo torneo, pero finalmente no se logró la participación de más clubes para llevar a cabo una verdadera Liga. Según afirmó Carlos Antonio Vélez la única oportunidad para que siga existiendo la posibilidad de que se haga un segundo torneo este año es que, “sí un patrocinador mañana patrocina a los 20 equipos, habrá torneo”.

Finalmente el comentarista deportivo afirmó que en estos momentos el problema no surge por falta de igualdad, pues el dinero no está y “los clubes no tienen en el presupuesto un equipo femenino”.

Se espera que los próximos meses sirvan para tener un planteamiento y organizar de la mejor manera un torneo serio y que pueda contar con la participación de 20 equipos.