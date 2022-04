Así va la Liga Femenina BetPlay en Colombia

Hasta el momento se han jugado 12 fechas de la Liga Femenina en Colombia y el América de Cali siguen siendo el líder del campeonato.

Los últimos resultados del torneo femenino de nuestro país siguen mostrando la superioridad en los resultados y lo futbolístico de América, Cali e Independiente Santa Fe que han logrado superar los 20 puntos y ya piensan en lo que será la siguiente fase del campeonato.

La más reciente jornada estuvo llena de anotaciones con la goleada de Santa Fe 7-1 a La Equidad en el Estadio El Campín. Además el buen momento que vive el Deportivo Cali que volvió a la victoria y tiene a su disposición a una de las figuras del campeonato, Linda Caicedo.

+“Tenemos el objetivo de ir al Mundial”: Carlos Paniagua

+“Maradona quería la camiseta de Freddy Rincón”

En el primer lugar de la tabla se mantiene como líder sólido el América de Cali que sigue sin perder ningún partido y a su favor tiene 29 puntos y una diferencia de gol de 21, después de jugar contra Fortaleza y ganarle 3-0 en condición de visitante.

Tabla de Posiciones de la Liga Femenina

1. América de Cali: 29 puntos.

2. Deportivo Cali: 28 puntos.

3. Independiente Santa Fe: 26 puntos.

4. Junior: 17 puntos.

5. Millonarios: 17 puntos.

6. Club Llaneros: 15 puntos.

7. Orsomarso: 15 puntos.

8. Atlético Nacional: 15 puntos.

9. Deportivo Pereira: 15 puntos.

10. Independiente Medellín: 15 puntos.

11. Deportes Tolima: 15 puntos.

12. Atlético Huila: 13 puntos.

13. Cortuluá: 10 puntos.

14. Real Santader: 10 puntos.

15. Atlético Bucaramanga: 9 puntos.

16. Fortaleza: 9 puntos.

17. La Equidad: 7 puntos.

Próxima Fecha de la Liga BetPlay

Domingo 17 de abril

11:00 a.m. Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

11:00 a.m, Millonarios vs. Independiente Santa Fe

1:00 p.m. Real Santader vs. Cortuluá

2:00 p.m. América de Cali vs. Independiente Medellín

4:00 p.m. Deportes Tolima vs. Llaneros

4:00 p.m. Junior vs. Deportivo Cali

Lunes 18 de abril

2:00 p.m. La Equidad vs. Fortaleza

3:00 p.m. Atlético Nacional vs, Atlético Huila