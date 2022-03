América Femenino, el mejor equipo de la Liga

América de Cali Femenino sigue siendo el líder de la Liga BetPlay Femenina y demostrando que es serio candidato para ganar el titulo del 2022.

Después de ganar su partido 1-0 frente al Atlético Bucaramanga, el América sigue demostrando que es el mejor equipo femenino de Colombia en la actualidad.

15 puntos de 15 posibles avalan el trabajo del entrenador Andrés Usme y sus dirigidas que siguen invictas en la Liga Femenina; además de ser el equipo con más anotaciones en lo que va de las 6 fechas del campeonato. América actualmente es primero en la tabla de posiciones y se encuentra invicto.

América Femenino jugará su sexto partido en la Liga Femenina frente a Orsomarso en próximo domingo 19 de marzo a las 5:00 p.m., en el Estadio Pascual Guerrero.

Victorias de América en la Liga Femenina 2022

La Equidad vs. América: 0-4

América vs. Millonarios: 1-0

Junior vs. América: 0-2

América vs. Nacioanl: 3-0

Bucaramanga vs. América: 1-0