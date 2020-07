La salida de Matías Pisano de América de Cali terminó con una demanda de parte del futbolista a la institución. Tulio Gómez, al ser consultado al respecto, respondió con una frase: “Lo que haya que pagar legalmente, se le paga”.

El máximo accionista de América de Cali habló en entrevista con Max La Voz Deportes. Allí se refirió al tema Matías Pisano. El futbolista que estuvo un año en el equipo, regresó a su país y presentó una demanda al club, orientada a que se le pague lo que él presuntamente cree que se le debe desde marzo hasta junio 30 (fecha de terminación de su contrato de trabajo).

Básicamente Matías Pisano reclama salarios adeudados y otro dinero por presuntos daños morales causados por el club. El tema iría a FIFA y cuando se dictamine algo, América de Cali procederá. Así lo dio a entender Tulio Gómez en la entrevista ya mencionada.

La respuesta de Tulio Gómez a la demanda de Matías Pisano.

“Lo que haya que pagar legalmente, se le paga, pero la suspensión de contrato no, solamente el auxilio. Apenas es 1 mes o 2 meses. Tampoco es que fue todo el periodo. Los argentinos son jodidos. Él está alegando daños morales. No sé qué daños morales le hemos hecho. Tal vez la única dificultad fue que la ducha no tenía agua caliente”, respondió Tulio Gómez.

En eso va el tema con el argentino que terminó la vinculación con América de Cali tras un año cedido a préstamo. El vínculo no fue renovado. Se intentó llegar a un acuerdo salarial con él durante la pandemia y no fue posible. Por eso la suspensión de contrato y ahora la reacción del deportista en un tema que va para largo.

La despedida de Matías Pisano

“Hoy me toca cerrar una etapa que nunca voy a olvidar en mi carrera profesional y en lo humano. Por eso quería compartirles este pequeño video con un poco de lo que fue este paso increíble por América de Cali donde he conseguido muchas cosas. Llegué diciendo que iba a darlo todo para conseguir que el club vuelva a lo más alto del torneo local y del continente y hoy me despido campeón del fútbol colombiano y con el recuerdo cercano del gol en Copa Libertadores. Y así es como el América merece estar: En lo más alto de Colombia y siendo protagonista de cada torneo continental”, es lo primero que dice Matías Pisano en la carta.