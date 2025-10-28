El Torneo BetPlay entra en su etapa decisiva. Los ocho equipos clasificados ya conocen sus rivales para disputar los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2025. Esta fase definirá a los finalistas y pondrá en juego los dos cupos de ascenso a la Liga BetPlay 2026, bajo un reglamento que combina el mérito deportivo anual con la consagración de los campeones.

Con esta instancia, la División Mayor del Fútbol Colombiano deja claro el camino hacia la Primera División: un sistema estructurado que premia al campeón, pero que también le da valor a la reclasificación. Así se jugarán los cuadrangulares y así se decidirán los ascensos.

Cuadrangulares Torneo BetPlay II-2025: grupos y formato

La fase semifinal quedó conformada en dos cuadrangulares de cuatro equipos cada uno. Los clubes se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, y los ganadores de cada grupo avanzarán a la final del Torneo BetPlay II-2025.

Grupo A

Jaguares de Córdoba

Cúcuta Deportivo

Atlético Huila

Internacional de Palmira

Grupo B

Patriotas Boyacá

Boca Juniors de Cali

Real Cartagena

Real Cundinamarca

Los partidos se jugarán bajo el formato tradicional de cuadrangulares: tres fechas de local y tres de visitante. El primer clasificado de cada zona será finalista y disputará el título del semestre. Además, el rendimiento en esta fase también incide directamente en la tabla de reclasificación, que será determinante para el segundo cupo de ascenso.

Primer ascenso a la Liga BetPlay: el escenario de Jaguares de Córdoba

La reglamentación establece que el primer cupo de ascenso corresponde al “club campeón del Torneo BetPlay Dimayor 1 y 2” (artículo 18). En este caso, Jaguares de Córdoba ya se coronó en el primer semestre de 2025, por lo que si vuelve a ser campeón en el segundo, ascenderá de forma directa y automática a la Liga BetPlay 2026.

Este escenario permitiría definir al segundo ascendido mediante una serie de ida y vuelta entre los dos equipos mejor ubicados en la tabla de reclasificación anual. La ventaja para Jaguares radica en que ya tiene asegurada una parte del camino y podría confirmar su regreso a la A con un nuevo título.

Sistema de ascenso si hay dos campeones distintos

Si Jaguares no gana el Torneo BetPlay II-2025, el reglamento plantea tres posibles rutas para determinar a los ascendidos. Estos escenarios combinan los títulos semestrales con la posición en la reclasificación:

Escenario 1: Campeones en primer y segundo lugar de la reclasificación

Si los dos campeones del año ocupan las dos primeras posiciones de la tabla de reclasificación, ambos ascenderán directamente. En este caso no se jugará ni gran final ni repechaje, ya que ambos cupos estarán definidos por mérito deportivo.

Escenario 2: Un campeón en el top 2 de la reclasificación

Si uno de los campeones está en el primer o segundo lugar de la reclasificación, ese equipo asegurará el primer ascenso. El segundo cupo se definirá mediante repechaje entre el otro campeón y el mejor equipo ubicado en la reclasificación que no haya ganado título. Este repechaje se disputará en partidos de ida y vuelta.

Escenario 3: Ningún campeón en el top 2

Si ninguno de los campeones ocupa los dos primeros puestos de la reclasificación, se jugará una gran final entre ambos campeones para definir el primer ascendido. El perdedor tendrá una nueva oportunidad: disputará un repechaje frente al mejor equipo de la reclasificación. El ganador de esa llave se convertirá en el segundo ascendido.

Tabla de reclasificación Torneo BetPlay: factor clave en el ascenso

La tabla de reclasificación es el elemento determinante cuando los campeones no logran resolver directamente los cupos de ascenso. Este ranking premia la regularidad durante todo el año, convirtiéndose en la vía alternativa para acceder a la Liga BetPlay.

Un buen desempeño constante puede garantizar el ascenso, incluso sin ser campeón, gracias a este mecanismo. Por eso, para los equipos que no lograron ganar el primer torneo, sumar en cada partido de los cuadrangulares puede marcar la diferencia.

Repechaje de ascenso Torneo BetPlay: última oportunidad para subir

El repechaje será la instancia final para definir el segundo cupo a la Liga BetPlay 2026 en caso de que Jaguares no repita título. Se disputará en partidos de ida y vuelta entre el subcampeón del año y el mejor equipo de la reclasificación que no haya obtenido campeonato.

El ganador de la serie, ya sea por puntos o por diferencia de goles, obtendrá el ascenso. Si hay empate en la serie, se aplicará el reglamento de desempate definido por la Dimayor, que contempla definición desde el punto penal.

Un cierre intenso en el camino al ascenso

La combinación de cuadrangulares, reclasificación, finales y repechajes promete una definición intensa para el Torneo BetPlay II-2025. El sistema de ascenso está diseñado para premiar tanto el título como la regularidad a lo largo del año, asegurando que los equipos que lleguen a la Liga BetPlay 2026 tengan méritos sólidos.

Cada punto en esta fase será determinante y los ocho clubes en competencia iniciarán una carrera donde no solo importa ganar partidos, sino también mantenerse firmes en la tabla acumulada. El camino está trazado y la lucha por el ascenso apenas comienza.