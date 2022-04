¿Será el regreso de Macnelly Torres?

Desde finales de 2020 que Macnelly Torres no juega profesionalmente y ahora parece surgir una posibilidad para su regreso. Tiene 37 años.

Esa opción de la que empezó a hablarse tiene que ver nada menos que con Cúcuta Deportivo. El equipo en el que fue campeón de Liga en 2007 y que alista su regreso al Fútbol Profesional Colombiano para el 2022-2 (jugará en el Torneo BetPlay), lo ha tenido entrenándose con el grupo durante algunos días. A partir de eso ha surgido el rumor de un posible regreso. ¿Lo hará?

Lo que dicen el presidente y el DT de Cúcuta Deportivo sobre Macnelly Torres

Eduardo Silva Meluk, el principal directivo del equipo cucuteño, respondió en entrevista en el VBAR (Caracol Radio): “Macnelly es de la casa. Se arrimó y hablamos, pero más en temas de entrenar y estar a punto. No hemos hablado de que vuelva al fútbol profesional, pero ya está entrenando”, resaltó.

Por su parte Aquivaldo Mosquera, el DT, dijo en Win Sports: “Es un gran amigo mío. Tuvimos la fortuna de estar en Selección Colombia y sé las capacidades que tiene, pero fue acompañarnos nada más. Ojalá poder tener un mago de estos. Serviría mucho para el grupo, pero en realidad no hemos podido hablar nada del tema de si quiere volver a jugar o no. Lo único que hemos hablado es que quiere entrenar con nosotros. No ha vuelto en estos días. Hay que llamarlo de nuevo”.

Macnelly Torres tiene 37 años y hace uno y medio que no juega profesionalmente. Dejó de hacerlo tras la experiencia en Alianza Petrolera. Allí estuvo durante 2020 (9 partidos y un gol en la Liga). En el fútbol colombiano también hizo parte de Junior, Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y Deportivo Cali. ¿Tendrá una nueva experiencia?

El DT de Cúcuta Deportivo sobre Macnelly Torres (Win Sports)