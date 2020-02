Respuesta de Julio Comesaña a Iván Valenciano

Hace 7 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El técnico Julio Comesaña respondió a las declaraciones de Iván Valenciano acerca de la historia del Junior de Barranquilla.

Las declaraciones de Iván René Valenciano siguen siendo el tema de debate. No solo en el Junior de Barranquilla. También llovieron críticas, como una de Óscar Córdoba a Millonarios muy parecida: Son clubes sin presencia internacional.

Las palabras de Iván Valenciano no han sido bien recibidas en el Junior. Sin ser una mención directa al Bombardero, desde el Twitter oficial del club salió un mensaje en el cual se asegura que los jugadores más grandes del club ahora son Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera.

Este hecho también se suma a una serie de cuestionamientos, en unos casos a favor, pero en su mayoría reina la molestia hacia Iván René. El aficionado siente que no fue el más acertado de los comentarios.

La prensa de Barranquilla, tratando de extender el debate, consultó nada menos que al técnico Julio Comesaña sobre esas aseveraciones de Valenciano. Sin decir nada que suene a afrenta contra el Bombardero, el entrenador optó por una vía diplomática.

“Un equipo que cumple 100 años algo debe tener. No cualquier institución cumple ese tiempo de la manera en qué se mantiene el Junior. La gente que está y ha estado al frente del club ha sido buena. Si hablamos de otros temas, como logros deportivos, podemos decir que a nivel local sí los ha tenido y a nivel internacional hay deuda de ganar una copa, pero ha tenido situaciones de juego buenas y no se ha hecho un papelón, sino que ha hecho cosas buenas e interesantes”, aseguró Comesaña.

Esta es una situación que para el entrenador charrúa va más allá del Junior de Barranquilla, sino que también debe entenderse como un cuestionamiento al fútbol colombiano en general. “A Junior no le dio para conseguir algo importante, pero en Colombia no son muchos los que tienen logros internacionales, solo Nacional y Caldas de cuantos equipos. Es una situación del fútbol colombiano no de Junior”.