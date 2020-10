René Higuita habló de su estado de salud

Teleantioquia Noticias informó en la noche del domingo que René Higuita, referente de Atlético Nacional y de la Selección Colombia, sufrió un infarto en una finca en el municipio de Puerto Berrío y que se recuperaba en un hospital.

Después de que se conoció la noticia, Andrés Higuita, hijo del exguardameta, usó su cuenta personal de Twitter para enviarle un parte de tranquilidad a los seguidores del Loco y afirmó que sí se acercó a un centro asistencial para un “examen de rutina”.

+Juan Carlos Osorio: “Baldomero Perlaza es el mejor volante llegador del fútbol colombiano”

+Medellín perdió con Equidad y se alejó más del grupo de los ocho en la Liga 2020-I

+Cambio en convocatoria de la Selección Colombia: Jhon Córdoba por Luis Díaz

El entrenador de arqueros habló luego con el medio de comunicación y explicó la situación: “Sentía como un ‘quemoncito’ acá (en el pecho) y por tranquilidad llamo al médico. Me dice que me haga un electrocardiograma. Ya me lo hice y salió bastante bien. Vamos a un examen de tórax, pero todo es por salud y por prevención”, afirmó.

René Higuita charló con Teleantioquia Noticias y se refirió a lo que pasó en la tarde del 4 de octubre: