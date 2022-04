Bodo Illgner, el arquero al que Freddy Rincón le hizo gol en Italia 90

Bodo Illgner fue el arquero de Alemania el día del gol de Freddy Rincón. La década de los 90 lo erigió como uno de los arqueros más sobresalientes de Europa.

Bodo Illgner también fue uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol alemán, con un pasado impecable al servicio del Real Madrid. En el cuadro Merengue se le recuerda por el título en la Liga de Campeones de 1998. Una de las dos Champions que ganó; además, festejó dos Ligas, una Copa Intercontinental y una Supercopa de España.

Jugó durante 5 años en el Real Madrid, club al cual llegó en 1996. Dentro de las razones para su salida tuvo que ver Iker Casillas, quien terminó por quedarse con la titular del pórtico Merengue. La otra: Una lesión de hombro, detonante para haberse retirado con 34 años de edad.

Illgner tuvo una carrera profesional en el fútbol de 17 años. La mayor cantidad de temporadas las vivió con el club alemán Colonia. Ese equipo y el Madrid fueron los únicos en su profesión como custodio del arco. En España fue bastante criticado su fichaje, ya que el único gran antecedente en su palmarés en ese momento fue el título en el Mundial de Italia 90.

Bodo Illgner en la Selección de Alemania

Se puede considerar que es un guardameta de proceso, ya que comenzó en las selecciones juveniles de su país, siendo campeón en la categoría Sub-16 y también con bagaje suficiente en el combinado Sub-21.

Sus condiciones le permitieron debutar pronto con el Colombia y de inmediato entrar en la mira del seleccionado mayor de Alemania. Bodo Illgner fue el arquero titular de la Selección Alemania durante todo el mundial de Italia 90. Fue el mejor portero de su país entre 1989 y 1992.

Como curiosidad del título orbital alcanzado en 1990, dijo en una entrevista que el único recuerdo que le queda es un guante de la final contra Argentina. El otro lo regaló.

Bodo Illgner contra Colombia

A este portento de arquero solamente le hicieron 5 goles durante la Copa Mundial de Italia 90 y uno de esos goles fue el de Fredy Rincón, aquel 19 de junio de 1990 en el estadio Giuseppe Meazza, de Milán.

El balón pasó entre sus piernas, tras una brillante acción colectiva del seleccionado patrio. Carlos Valderrama hizo la asistencia para el posterior desenlace, cortesía de Fredy Rincón.

“Pensé pegarle cruzado, pero me acuerdo que iba cerrando (Klaus) Augenthaler y después pensé tirarla por la mano izquierda del arquero, pero cada vez que me acercaba el espacio se estaba acortando más (…) La verdad, el que me dio la opción última fue el arquero, porque se vino así, yo dije que no hay nada más que pensar. Si pienso de otra forma, hubiera botado el gol”, recordó Freddy Rincón en una entrevista para Blu Radio.

