Presidente: del “vi parados a los jugadores de la Selección, al “noqueados, no parados de Llaneros”

Juan Carlos Trujillo lo dijo así de claro al referirse al partido que la Selección Colombia perdió 6-1 con Ecuador y el que perdió Llaneros con Unión Magdalena.

Sucedió en el programa Equipo F de ESPN. Cuando el periodista Daniel Angulo le pidió citar algún momento de la historia del fútbol en el que un equipo se haya parado por un bloqueo mental, siguiendo la argumentación del directivo. Según él, eso fue lo que les sucedió a los futbolistas de Llaneros al final del juego ante Unión Magdalena.

Entonces Juan Carlos Trujillo respondió: “Cuando los jugadores de la Selección Colombia se pararon en el 6-1 ante Ecuador”. Hay que recordar que ese partido terminó siendo el último de Carlos Queiroz como seleccionador nacional. Por tal respuesta hubo debate entre él y los demás panelistas del programa. El presidente de Llaneros insistió: “Yo los vi parados”.

Dentro de las palabras que se dijeron de uno y otro lado, surgió una nueva pregunta de Daniel Angulo: “¿Usted vio parados a los futbolistas de la Selección Colombia y no a los de su equipo?”. Entonces respondió: “La verdad, vi a mis jugadores noqueados por un resultado en el que ya no podían hacer nada. Los vi noqueados, no parados. Los vi entregados por el resultado”.

La respuesta del presidente de Llaneros en Equipo F (ESPN)