Carlos Vives, hincha confeso de Unión Magdalena, y la contundente frase sobre su ascenso

Unión Magdalena logró el ascenso pero la forma en que lo hizo no convenció a todos sus hinchas. No a Carlos Vives.

Él es uno de los más reconocidos. Samario y fanático del club. En este momento, lejos de festejar el logro del regreso a la Liga BetPlay, fue crítico con lo sucedido. Con pocas palabras y a través de su cuenta verificada en Twitter dio a conocer su posición sobre lo que pasó en el partido en el que Unión Magdalena confirmó el paso a la Primera División del fútbol colombiano.

El trino de Carlos Vives por el ascenso de Unión Magdalena

“Yo quiero al Unión en la A pero no así”, escribió el artista. Así de claro. Ese triunfo sobre Llaneros con un par de goles en tiempo de adición no es un resultado que lo deje muy feliz a él, más allá de lo que significó. Unión Magdalena logró el ascenso. Se festejó pero no de parte de todos sus fanáticos. Carlos Vives es una prueba de ello.

Él está más del lado de no celebrar la forma en que se dio y que, de hecho, está siendo motivo de investigación. El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, citó a las comisiones disciplinarias para analizar lo ocurrido en ese juego en el que Unión Magdalena derrotó a Llaneros para confirmar el paso a la Liga BetPlay II-2021.

Yo quiero al Unión en la A pero no así. — Carlos Vives (@carlosvives) December 7, 2021

Pasó un día de ese partido y la polémica va en crecimiento. ¡Hasta el presidente Iván Duque se refirió a lo sucedido como “vergüenza nacional”! Algo de eso es lo que también siente Carlos Vives. Él luce la camiseta del equipo samario en videos de sus canciones e incluso interpreta el famoso “Pitán Pitán”, en el que dice la frase “mi Unión Magdalena tú sabes cuánto te quiero”, pero en esta no acompaña al club.