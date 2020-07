¿Por qué América de Cali eligió a Juan Cruz Real como DT?

Durante la presentación se dio tal explicación de parte de Álvaro Rius, el director deportivo que tiene el cuadro escarlata, quien fue sincero al respecto: “Aunque no lo apoyen las estadísticas, Juan Cruz Real está capacitado para dirigir a América de Cali y llevarlo a altos éxitos deportivos”.

En eso hizo énfasis. Desde que empezó su intervención, el directivo español con el que cuenta América de Cali se refirió al tema estadístico del que mucho se habla respecto a este cuerpo técnico. Resulta que Juan Cruz Real ya dirigió a 4 equipos y en su carrera no tiene grandes triunfos.

Así que Álvaro Rius decidió explicar qué criterios siguió América de Cali para confiar en él y elegirlo como DT, alejándose del tema numérico, estadístico, que saben que no es el fuerte de su carrera en este momento.

“Juan Cruz Real tiene otros factores importantes, más allá de las estadísticas”

Lo que empezó diciendo Álvaro Rius fue claro: “Es evidente que las estadísticas vistas desde afuera no apoyaban para nada la contratación de este cuerpo técnico, pero hay que contextualizarlas. Hay que ver dónde se dan. No son lo mismo los números que se pueden sacar con un equipo como el Barcelona que con otro que opta por no descender. Hay que ver dónde se consiguen”.

Basado en eso y alejándose de los números, la explicación de Álvaro Rius y América de Cali para elegir al cuerpo técnico en cabeza de Juan Cruz Real se basan en otros factores importantes. “Al final las estadísticas nos dicen qué números ha tenido ese técnico en las condiciones que tenía anteriormente. No nos dice los números que va a sacar en un futuro con las herramientas que va a tener en América”.

Los aspectos que tuvo en cuenta América de Cali para elegir a Juan Cruz Real

–El modelo de juego. “Se adapta a lo que nosotros buscábamos implantar en nuestras divisiones menores. Es un modelo ofensivo, combinativo, en el que se muestra juego posicional, con alta posesión de balón en campo rival. Busca un equipo protagonista con juego por bandas y que sepa adaptar la velocidad del juego a las circunstancias de partido. Que la pelota venga jugada desde atrás, líneas juntas en ataque y defensa; y mecanismos establecidos para la salida del balón desde atrás (…). Consideramos que debemos mejorar la fase defensiva y por eso decidimos incorporar a un especialista como es Sergio Escobar”.

–Un cuerpo técnico multidisciplinar. “El de Juan Cruz Real consta de Asistente Especialista en temas defensivos y pelota quieta (Sergio Escobar). Tiene a Leonardo Felicia, que se encargará del juego posicional y video análisis del rival. También a Cristian Juliao como preparador físico y a Andrés Rodríguez como psicólogo”.

–Conocimiento del fútbol colombiano. “Va a ser un torneo corto y consideramos que quien llegara debía conocerlo y también conocer a la nómina de América de Cali. Él lleva varios años aquí, con su PF, y ese era un punto a tener en cuenta”.

–Potenciar al jugador. “Sabemos que él cree mucho en potenciarlo a nivel individual y es consciente de la situación de no poder hacer incorporaciones. Por lo tanto, las características que considere que le puedan faltar en la nómina para el modelo que pretende implantar, pues necesitamos que fuera capaz de potenciar al jugador para suplir las carencias que puedan tener nuestros jugadores en ciertos aspectos”.