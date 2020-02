No hubo acuerdo y Óscar Cabezas no se quedará en América de Cali

Hace 3 horas Por Guillermo Puerto Por









Se pensó en él como un refuerzo de lujo para la zaga, pero terminó siendo un negocio frustrado. Óscar Cabezas llegó en plena recuperación de una lesión y no se quedó. Volverá a Rosario Central.

Al menos esa es la idea que se tiene ahora. Lo que sí está confirmado es que no se quedará en América de Cali. El club quiso tener a Óscar Cabezas pese a su lesión. Se sabía que era un futbolista que no jugaría en el 2020-I. La apuesta era recuperarlo y tenerlo listo para el siguiente semestre.

Eso no se dará. Patriotas FC, club con el que se debe negociar cualquier intención que se tenga con ese jugador, no aceptó las condiciones. Así que Óscar Cabezas no se queda en América de Cali. Luego de un par de semanas de haber tenido al futbolista, su salida es un hecho. No se contará con él ni ahora ni en el 2020-II.

Óscar Cabezas debe regresar a Rosario Central, el equipo argentino en el que estaba jugando el zaguero al momento de la lesión que hoy lo tiene inactivo. Allí terminará su recuperación, pensando en volver a jugar profesionalmente luego de casi un año del momento en cayó lastimado de gravedad: rotura de ligamentos cruzados y del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda.

El gol que hizo Óscar Cabezas con Rosario Central

