Michael Rangel: “Quise jugar estos partidos para adelantar mi negociación”

Frase lapidaria del goleador de América de Cali. Michael Rangel contó en ESPN que incluso pensó en no jugar ante Jaguares ni Boyacá Chicó, pero que lo hizo pensando en que eso podría acercar su anhelada oferta del exterior.

Pocas horas después del tanto a Boyacá Chicó, Michael Rangel dio declaraciones a ESPN y allí contó: “Tomé la decisión de jugar los partidos de esta semana. No pensaba hacerlo. Hablé con los directivos y el cuerpo técnico. Les dije que yo mismo iba hacer que se adelantaran las negociaciones. Llevo 5 goles en 3 partidos y ahora a la espera de una oferta del exterior”, fue lo primero que dijo el goleador de América de Cali.

Y agregó: “Me la quise jugar. No pensaba jugar esta semana, pero le quise apostar y pedí la oportunidad para adelantar mi negociación. Hay cosas que se están tratando, hay varios temas, pero aún no hay nada concreto. Esta semana será la definitiva para tomar una decisión. Si llega a salir algo bueno para todos, me iré con muchas ganas a seguir haciendo goles en otro lado”.

¿Y si América lo compra?

Esa es la opción en la que se piensa y sobre eso también opinó Michael Rangel: “Espero que América ejecute la opción de compra y si me llego a quedar, como lo he dicho, estaría contento. Conozco el grupo, al profe, tengo la confianza de todos. Me siento feliz y tranquilo, pero uno como jugador siempre trata de hacer las cosas de la mejor manera para ir a jugar a una mejor parte. En este momento pienso en ir a jugar al exterior”.

Contundente. Lo fue en sus declaraciones, tanto como en la cancha. Después de los 13 goles que consiguió en la campaña del título de América de Cali, lleva otros 5. Jugó solo 3 partidos, en todos marcó y logró un par de dobletes. Está en un gran momento que espera que le sirva para ir al exterior. Veremos.

Michael Rangel en Nexo ESPN

