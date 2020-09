Manga Escobar: “Ya pasé exámenes para firmar con América de Cali”

Será uno de los 2 futbolistas que se unirán al plantel de América de Cali para terminar el 2020. Manga Escobar, tras empezar el año en Cúcuta Deportivo y renunciar por falta de pago, alista detalles para la firma del contrato.

Este viernes 18 de septiembre ya inició los trámites, según lo contó en entrevista con Zona Libre de Humo Radio: “Espero se finiquiten algunas cosas del contrato. En la tarde tengo reunión. Ya pasé los exámenes para firmar el contrato”, respondió el atacante de 29 años.

Andrés Ramiro Escobar, canterano de Deportivo Cali, llamó la atención del cuadro escarlata. Estaba libre luego de su salida de Cúcuta Deportivo en agosto. Así que hubo una negociación que está cerca de cerrarse con su vinculación a la escuadra con la que jugaría Liga, Copa y Libertadores en lo que resta del año.

Manga Escobar sobre su llegada a América de Cali (Zona Libre de Humo Radio)

–“Es lógica la animadversión que me tienen por todo lo que represento. Es entendible. Eso es lo que hay y vamos para adelante”.

-“Soy un empleado. Siempre tengo que velar por mi familia y trabajo para ellos. Para mí es un motivo de orgullo por todo lo que ha pasado que América de Cali se fije en mí. Espero poder retribuirle”.

-“Para nadie son secretos los antecedentes que he tenido, pero hace 2 años no he estado envuelto en nada. Solo quiero que me dejen trabajar tranquilo, cambiar esa imagen y mostrar resultados”.

-“América de Cali es el único equipo que me ha tendido la mano para darle un cambio a mi vida. Siempre estaré agradecido con ellos”.

-“Ya he tenido la oportunidad de jugar con muchos de los compañeros que están en el plantel. Jugué con Rafael Carrascal en Deportes Tolima. Espero estar listo para jugar en una semana o semana y media “.

América de Cali, Manga Escobar y Aldair Rodríguez

Esos son el último par de nombres que el cuadro escarlata sumaría a su plantel para el resto del año. Luego de las salidas de elementos importantes como Matías Pisano, Michael Rangel y Pedro Franco, el plantel se terminó de conformar con algunos nombres.

América de Cali tras la pandemia cuenta con caras nuevas como las de los canteranos que regresaron, Luis Francisco Sánchez y Pablo Ortiz. Ahora también sumaría a Manga Escobar y al peruano Aldair Rodríguez.