Lo último sobre Cúcuta Deportivo: ¿Se arrepintió José Augusto Cadena?

El regreso de Cúcuta Deportivo al Fútbol Profesional Colombiano está estancado y ahora con dificultades relacionadas con una posición de José Augusto Cadena.

Es la versión que dio Jorge Luis Pinto, líder de la Fundación Amigos del Cúcuta Deportivo con la que se busca la recuperación del club que a finales de 2020 perdió su reconocimiento deportivo. A partir de ese momento la escuadra de Norte de Santander ha dejado de participar en Liga, Copa y Torneo organizados por la Dimayor.

La versión de Jorge Luis Pinto sobre las novedades de Cúcuta Deportivo

El entrenador que llevó al club a su único título en Liga (2006-2) atendió una rueda de prensa. Lo primero que dijo es que no hay “nada concreto” sobre el retorno del equipo al fútbol profesional y que se dañaron unas negociaciones que se estaban dando en Bogotá por la intervención del expresidente del club, José Augusto Cadena.

“Si hay un hombre culpable de que el Cúcuta no esté de regreso es el señor Arturo Acosta (gerente liquidador del club), quien nos engañó, no hizo nada y finalmente la Superintendecia –de Sociedades- lo cambió; sucede que hemos venido trabajando con el superintendente Billy Escobar, pero cambió el rumbo de toda la negociación. El superintendente de Santander que es el responsable directo, cambió todo. Con el liquidador, el doctor Tamayo estamos buscando la solución a este tema, apoyándonos en las reglas del juego. Hubo un acuerdo con José Cadena, puntual y con testigos, con documentos firmados y de acuerdo al presidente de la FCF, donde se hacía un acuerdo entre dos personajes de unos clubes colombiano, entre ellos Alianza. Y el señor Cadena hace ocho días se echó para atrás, que él no aceptaba eso y ahora nos vamos a la parte jurídica. Ahí Billy Escobar y la Superintendencia de Sociedades va a definir entre acreedores cómo va a ser la negociación y estamos a la expectativa de eso”, dijo inicialmente.

Y agregó: “En algún momento de las reuniones que venimos haciendo hace cinco meses, le dije a José Augusto Cadena que no vuelva a Cúcuta por el riesgo de su vida. También que el milagro que le estamos haciendo que encuentre un club es para él porque había 3 o 4 dirigentes del fútbol colombiano que estaban apoyando esa propuesta. Después de esto cambió todo, que la Súper le devuelve el club, él va a reclamar, pero hay cosas muy complejas. Él nunca hizo una junta directiva, nunca presentó un promedio financiero, entonces yo no sé qué vaya a pasar, ojalá busquemos el bien para todos”.