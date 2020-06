Tema totalmente aclarado por parte de Mauricio Romero, el presidente de América de Cali, en entrevista en De Taquito con Marino (M3 Estéreo). Jersson González no tiene la Licencia Conmebol Pro que se necesita para dirigir en la Copa Libertadores.

Sin eso, América de Cali considera que no puede tener un DT para dirigir en Colombia y otro para que asuma el certamen internacional en el que ya sumó 3 de 6 puntos disputados en la fase de grupos. Así que ese trámite descarta la posibilidad de tener a Jersson González como director técnico en propiedad para lo que resta del año.

“Cuando sucedió todo este tema con Alexandre Guimaraes, el DT con la primera opción para nosotros era Jersson González. Necesitábamos un técnico de la casa que conociera el equipo, los jugadores, el rodaje. Y él, además de lo grande que fue como jugador, lo que ha hecho con la sub-20 y con el equipo profesional, ha sido es valioso para la institución”, es lo primero que dijo Mauricio Romero sobre el DT que actualmente está encargado del cuadro profesional.

¿Y entonces…?

“Infortunadamente él no tiene la Licencia Conmebol Pro que es necesaria para dirigir en la Copa Libertadores. Sobre eso, nosotros no podemos contratar un DT para el torneo local y otro para la Copa. Por eso consideramos que Jersson González no puede ser una opción ahora. Eso sí, claramente es el DT que nosotros queremos que haga carrera acá, no solo por ser exjugador y americano 100%, sino porque consideramos que como técnico tiene mucha valía”, concluyó el Presidente de América de Cali.

La Secretaría General de la CONMEBOL, nota mediante a los Secretarios Generales de las Asociaciones Miembro, les recordó que el Reglamento de Licencia de Clubes de la CONMEBOL, en su apartado de Criterios Deportivos, D.05 expresa “El primer entrenador debe: Estar en posesión de la Licencia de entrenador del nivel más alto que pueda obtenerse en la CONMEBOL o de cualquier diploma extranjero equivalente a la Licencia y que esté reconocido como tal por la Confederación”. Actualmente, la Licencia de Entrenador del nivel más alto es la PRO CONMEBOL.

Ese trámite que le falta a Jersson González es el que lo inhabilitó como opción para dirigir a América de Cali en propiedad nuevamente. Se estudia que lo sea en el futuro. De momento se hace cargo de los entrenamientos, mientras en el club se evalúan nombres para suplir la salida de Alexandre Guimaraes.