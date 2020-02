¿Junior le responde a Iván René Valenciano?

Hace 1 día Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Un mensaje en la cuenta oficial de Twitter que tiene el Junior de Barranquilla parece ser una forma de responder a Iván René Valenciano.

Iván René Valenciano, en calidad de panelista en el programa VBAR, de Caracol radio, encendió la polémica. Afirmó que Junior de Barranquilla no tiene historia. O la que tiene no le alcanza como para pensar en plasmarla en una camiseta.

Ese tema surgió porque en Brasil el club Flamengo tiene las letras de su himno en la camiseta principal para la temporada 2020. ¿Qué debería llevar la del Junior?, le preguntaron a Iván Valenciano.

“El Flamengo tiene una historia demasiado larga y es importante plasmarlo en una camiseta, pero Junior no tiene una historia tan larga, no tiene títulos internacionales, yo no le pondría nada”, afirmó Valenciano.

No cree que deba pensarse en varias cosas; por el contrario, Iván René siente que la ausencia de títulos internacionales pesa bastante en la historia del club. “Sería meterle simplemente a Valenciano, al ’Pibe’, Pacheco, Delménico y a algunos jugadores más”, aseguró.

Sus opiniones fueron altamente controvertidas en las redes sociales, donde se volvió tendencia. Muchos seguidores del Junior de Barranquilla se manifestaron en su contra y del club también, aunque no directamente, hubo una leve mención al tema. Tenue. Una indirecta de esas que no pasan desapercibidas con facilidad.

A propósito del partido que este fin de semana el Junior de Barranquilla jugará contra el Once Caldas salió un tuit en donde se refiere a Teo Gutiérrez y Sebastián Viera como los dos más grandes en la historia del Junior. Para hacer hincapié en el detalle, la palabra historia fue escrita en mayúsculas.

Rápidamente los aficionados entendieron que se trata de una forma de respuesta a los comentarios entregados por Iván Valenciano.

