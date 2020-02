Juan Pablo Zuluaga piensa cumplir el contrato con América de Cali

Hace 31 mins Por Guillermo Puerto Por









Así lo dejó en claro hablando en Zona Libre de Humo Radio. Más allá de no estar siendo tenido en cuenta y de acumular 6 partidos sin ser ni siquiera convocado, Juan Pablo Zuluaga no piensa en su salida del equipo.

“Siempre he tenido la mentalidad de estar aquí en América de Cali. Estoy muy contento acá”, respondió Juan Pablo Zuluaga sobre esa opción de salida de la que tanto se ha hablado. Y es así por la situación que presenta al no hacer parte ni siquiera de las convocatorias del profesor Alexandre Guimaraes para los partidos oficiales.

Después de jugar en el Torneo ESPN, el lateral derecho que llegó a América de Cali procedente de Jaguares no ha sido tenido en cuenta. Para ese lugar en la cancha se ha convocado a Cristian Arrieta y Daniel Quiñones. También han jugado Rodrigo Ureña y Luis Alejandro Paz.

▶ América de Cali está último en el Ranking de Tiempo Efectivo de Juego de la Liga 2020-I

Con todo eso, sabiendo que no está siendo la primera ni la segunda opción y que tampoco había sido inscrito en la lista oficial de América de Cali ante la Dimayor, mucho se especuló con su salida. “Lo de Independiente Medellín y Rionegro Águilas no fue cierto. Conmigo no se contactaron”, agregó el futbolista en la ya mencionada charla.

Allí dejó en claro que tiene contrato con América de Cali hasta mediados de 2020 y que piensa cumplirlo. “Cuando el profesor me necesite, ahí estaré”, concluyó un Juan Pablo Zuluaga que en su primer semestre con el equipo hizo parte del título en la Estrella 14.

Juan Pablo Zuluaga tras el título con América

Leer también sobre América de Cali…

▶ Otro partido para América de Cali sin Juan David Pérez

▶ Presidente de América sobre la situación de Michael Rangel

▶ La razón por la que Adrián Ramos se pierde su primer partido del año con América

▶ ¡Una broma más de Matías Pisano a Manotas!

▶ Rafael Carrascal: “Esperaba que me bajaran la sanción. No fue tan grave lo que dije”

▶ Otra fecha y América de Cali sigue último en el Ranking de Tiempo Efectivo de Juego de la Liga 2020-I

▶ ¿Cómo sería el mediocampo de América de Cali sin Paz y Carrascal?

▶ Mensaje de Tulio Gómez por el fallecimiento de 2 hinchas de América camino al Pascual

▶ El secreto del éxito de Alexandre Guimaraes en América, según Yesus Cabrera

▶ Respuesta de Tulio Gómez al famoso #LoPagaráSuMadre