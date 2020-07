Juan Pablo Zuluaga, otro campeón que se despide de América de Cali

Tal cual pasó con Matías Pisano en el final de la semana anterior, Juan Pablo Zuluaga usó su cuenta en Instagram para despedirse de América de Cali, el equipo en el que ganó el primer título de su carrera.

A los 27 años y luego de una temporada en América de Cali en la que jugó cedido por Jaguares de Córdoba, Juan Pablo Zuluaga sale del plantel escarlata porque su vínculo no fue renovado. Sucedió lo mismo que con Matías Pisano y al igual que el argentino, dejó un mensaje:

“Llegué a este gran club con un objetivo … SER CAMPEÓN, me voy con el objetivo cumplido … gracias por todo América de Cali”, escribió el futbolista que tras el título solo jugó 8 minutos oficiales con la camiseta escarlata.

Juan Pablo Zuluaga en la campaña de la Estrella 14

Llegó cedido de Jaguares de Córdoba y debió pelear el puesto con el Ratón Quiñones. Jugó 19 partidos en el semestre y fue 13 veces titular. En más de una ocasión y por extraño que parezca por su posición en la cancha, fue un cambio seguro para el DT Alexandre Guimaraes.

Hizo parte de las dos finales ante Junior de Barranquilla, por ejemplo. Jugó 12 y 13 minutos. Para el 2020 perdió protagonismo. El equipo fichó a Cristian Arrieta para el puesto y entonces Juan Pablo Zuluaga pasó a ser la tercera opción. Así y por situaciones económicas, se decidió no renovar su vínculo. En principio debe volver a Jaguares de Córdoba.

