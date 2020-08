Juan Carlos Osorio: “No creo que le estemos sacando ventaja a nadie”

Antes de la suspensión de la Liga 2020-I por la emergencia del COVID-19, Atlético Nacional era el líder con 15 puntos en 8 partidos. El Verdolaga avanza con el acondicionamiento físico en la sede deportiva de Guarne y el orientador Juan Carlos Osorio se refirió a los cambios que generó la para en el día a día del plantel.

“Me parece que es una situación difícil porque dentro de la metodología de entrenamiento de Nacional, el factor fundamental es la toma de decisiones y para que haya toma de decisiones se necesita oposición, ya sea en inferioridad, igualdad o superioridad numérica. Uno de pronto piensa que en algún momento hay que dar ese cambio, pero por los resultados positivos de algunos jugadores y de algunos miembros del club, del equipo, la idea es de aguantarnos esa tentación, cumplir con el protocolo y para lograr esos objetivos, se necesita ser muy creativos y creo que lo somos en diseñar e idear ejercicios analíticos que beneficien a los jugadores en los gestos técnicos”, afirmó.

El Verde fue el primer conjunto del Fútbol Profesional Colombiano en el que sus empleados se sometieron a pruebas del nuevo coronavirus y también en iniciar las prácticas individuales, por lo que se planteó que se beneficiaría en lo competitivo con respecto a los demás elencos cuando se reinicie el torneo en septiembre.

“No creo que le estemos sacando ventaja a nadie. Me parece que todos los equipos de alguna manera han venido entrenando. Unos de pronto respetando los protocolos más que otros, pero en términos generales reitero: a no ser que alguien se arriesgue a entrenar de la manera como lo hacíamos antes de la pandemia, con libertad absoluta al contacto… Creería que si no es así, es imposible sacarle ventaja a otros equipos. Consideramos nosotros que lo que estamos haciendo, lo deben estar haciendo en muchos otros clubes y nos debe ubicar en un mismo plano a todos”, manifestó el risaraldense.

El director técnico aseguró que el objetivo de las sesiones es que sus dirigidos estén “atléticamente bien” para cuando el Gobierno autorice la siguiente fase. El timonel campeón de la Superliga 2012, Copa Colombia 2012 y 2013, y Liga 2013-I, 2013-II y 2014-I explicó lo que para él y sus colaboradores significó “reinventarse”.

“Ha sido una oportunidad para revisar tantos y muchos trabajos analíticos que he venido guardando durante mucho tiempo. Consideramos que dentro de esos ejercicios analíticos hay, como sucede en muchas otras áreas, de un nivel bajo, mediano y alto. Apuntamos y nos esforzamos en que esos ejercicios sean de alto nivel y exijan a los nuestros. Vamos por un buen camino y esperamos el momento en que podamos competir libremente”, concluyó.

Atlético Nacional felicitó así a Juan Carlos Osorio en su cumpleaños 59: