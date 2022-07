Jhon Viáfara: “No fue justo conmigo. Me hicieron un montaje”

El exjugador se encuentra en un centro penitenciario de Estados Unidos atravesando una condena por narcotráfico y habló sobre su situación.

Hace un par de años, hubo revuelo en el entorno del fútbol colombiano luego de que el exjugador Jhon Viáfara fuera extraditado a los Estados Unidos al ser condenado por narcotráfico. Guardó silencio sobre este tema todo este tiempo, pero ahora, en una entrevista con el diario ‘La Patria’ de Manizales, contó detalles sobre su situación.

+ Luis Díaz: ¿Estuvo a punto de jugar en el FC Barcelona?

Inicialmente, habló sobre lo que es su día a día. “Leo todo lo que me hacen llegar, historias, novelas, y escribo sobre mi vida, lo que ha sido esta experiencia. Compartir con gente que ha tenido problemas con la justicia, con verdaderos narcotraficantes. Con gente que fue engañada para venir acá y terminaron en estas condiciones“.

Comenta que hay mucha gente que sigue a su lado. “Afortunadamente, se tiene el respaldo de personas que me quieren, que son pocos los que me han quedado, son fundamentales para llenarme de fuerza para estar aquí y el apoyo espiritual con los grupos de oración que hay acá. He estado tratando de localizar a Juan Carlos Henao; no he podido, sé que me ha mandado razones. Hablo con Herly Alcázar, Wílmer Díaz, Jairo ‘Tigre’ Castillo y también con Carlos Bejarano“.

Por último, hizo énfasis en su inocencia. “Muy triste, porque no fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico; es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado. Si yo hubiera sabido que estar en una reunión, en la que se habló de algo que se iba hacer; si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago“.