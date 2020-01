Jhon Viáfara: “En la calle estaba preso de las apariencias”

Hace 38 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Jhon Viáfara será extraditado a los Estados Unidos, donde deberá responder por los delitos de narcotráfico que se le acusan.

El exfutbolista colombiano fue capturado en marzo de 2019, acusado por el envío de más de dos toneladas de cocaína a los Estados Unidos. “Realizar los pagos de una red de narcotraficantes y de coordinar las rutas hacia Centroamérica”, fue la sindicación de cargos por parte de la Policía y Fiscalía.

Ahora Jhon Viáfara será extraditado a los Estados Unidos. En dicho país deberá responder por los cargos que le acusan ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas. Concierto para fabricar y distribuir drogas. “Voy muy tranquilo porque nadie me puede acusar de lo que no he hecho. Hay paz y fortaleza en mi interior para ir y afrontarlo”, afirmó Viáfara en una entrevista para WIN Sports.

En diálogo con el canal deportivo, Jhon Viáfara contó varias cosas sobre lo que ha sido su vida desde que fue capturado por las autoridades colombianas.

“Me levanto 7:30 a.m, que es la contada, hasta las 9:00 vamos al gimnasio y tomamos el desayuno. Luego jugamos un torneo de fútbol que hemos organizado. Todo el día jugamos, tomamos el almuerzo después del día hasta las cuatro de la tarde que es la contada. Y tipo 6:30 p.m volvemos a la celda y yo me pongo a leer y a escribir mi libro”.

De la libertad y lo que esa palabra significa en estos momentos para él dijo que “preso estuve, libre estoy. Ahora ando en chanclas, en la calle no podía hacer eso. En la calle estaba preso de las apariencias, de no poder sentarme con alguien. Aparentando algo que no estaba a mí”.

Dijo que la convivencia en la cárcel ha sido buena, encontró gente muy valiosa. También contó que está escribiendo un libro. “Hablo de mi vida, las llevo al presente que estoy viviendo. Hago muchas comparaciones, cuando no apreciabas un amigo, lo más esencial que es tener el agua afuera. Acá te preocupas por eso, de que no te falte agua. Son muchos ejemplos, de gente y personajes que nunca pensé conocer. Compartir celda con hombres que han marcado historia, de guerra, batalla. Después de compartir camerino con Messi y ahora con alguien que ha estado en guerra en nuestro país y que él me cuente sus historias. Son cosas que debo contarle al país”.

