Hernán Torres: “Me decían que era el segundón” y su orgullo tolimense

En el festejo del título de la Superliga, Hernán Torres recordó sus inicios como entrenador e incluso el tiempo como arquero de Deportes Tolima.

Él es un hombre que en los dos roles se inició en el cuadro tolimense al que hoy llevó a conseguir un título más. Con él ganaron Liga y Superliga tras varios intentos. Hoy es campeón y para llegar ahí, recordó el difícil camino y las críticas que recibió en su momento.

Hernán Torres en rueda de prensa

-“Son procesos que tenemos que ejecutar los hombres que estamos en el fútbol. Acá en mi tierra inicié como arquero y también fui criticado. Empecé como técnico y también lo fui. La perseverancia, la lucha, el querer y la pasión por esta profesión me llevó a nunca rendirme”.

-“Cada triunfo que consigo me incita más para ir por más. No soy conformista. En el fútbol el éxito hay que renovarlo cada 24 horas. Uno no se puede conformar con lo que hizo sino con lo que tiene y lo que está peleando. Ya hoy terminó el título. Estamos contentos, disfrutamos, pero también concentrados para el partido contra Junior. El fútbol es así”.

-“Le agradezco mucho a Dios porque me ha hecho reflexionar, cambiar y madurar. He aprendido de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántas veces estuve en finales y siempre quedaba eliminado? Fueron como 8 o 10. Me decían que era el segundón. Y yo dele y dele hasta que salió la oportunidad de ser campeón y ahora tenemos varios títulos, gracias a Dios y al grupo de jugadores que he tenido”.

-“No había sido campeón de la Superliga. Hoy lo soy gracias a Dios y eso para mí es grato. En el 2013 la perdí dirigiendo a Millonarios con Atlético Nacional y hoy lo conseguimos con el equipo de mi tierra. Me siento contento y orgulloso, feliz de poder estar en el estadio que me vio tapar con arquero. Ser campeón acá es una tranquilidad inmensa”.

La rueda de prensa de Deportes Tolima tras el título en la Superliga (Dimayor)