Fortaleza y la contundente decisión tomada por el ascenso de Unión Magdalena

Unión Magdalena ascendió ganándole con polémica a Llaneros y frente a ese resultado, el presidente de Fortaleza ya tomó medidas.

Carlos Barato, el máximo directivo del cuadro bogotano, la explicó en entrevista con Futbolred. Fortaleza perdió la posibilidad de ascender al caer en su partido frente a Bogotá FC y por el triunfo de Unión Magdalena sobre Llaneros que se dio con dos goles en el tiempo de adición del juego en Villavicencio.

La demanda que entablará Fortaleza CEIF

“Estamos con asesoría jurídica para entablar la demanda adjuntando todas las pruebas, denunciando el amaño del partido. Lo segundo, estamos con un comunicado a la opinión pública para transmitir formalmente lo que piensa hacer Fortaleza. El 70 por ciento de presidentes nos llamaron para solidarse, he recibido llamadas de ligas y clubes aficionados de Colombia”, explicó Carlos Barato.

Y agregó, sobre la investigación que se abrirá en Dimayor sobre lo sucedido: “Respeto la institucionalidad, creo en Fernando Jaramillo y en la FCF. Me da desconfianza es la Comisión de Disciplina aunque ni siquiera sé bien quiénes son. Pero los antecedentes me dan desconfianza. Antes otras medidas drásticas no se dieron. Sí tengo la esperanza de que las pruebas tan contundentes, esas imágenes en las que se ve detenerse a 7 jugadores, es todo muy evidente. Tengo la ilusión que eso y la presión del país, el Ministerio de Deporte, el Alcalde de Villavicencio, hasta jugadores de Selección Colombia que se han manifestado, espero que ante ese reclamo de justicia suceda algo”.

¿Qué vieron en Fortaleza de ese triunfo de Unión Magdalena?

También respondió Carlos Barato en Futbolred: “Lo que vio todo el país, un amaño de un partido claro y evidente, en el minuto finalizando el juego, dándose el resultado que todos conocen. También intervinieron y esperamos que le cuenten al país que incentivaron al Bogotá. Eso no es ético. Se puede matizar con que lo incentivan para que gane pero no es ético, eso hay que investigarlo. Y al ver el resultado lo amañaron. Los jugadores de Llaneros se detienen de una manera vergonzosa, hasta humillante para el fútbol y para los que amamos este deporte y creíamos que había algo de pundonor deportivo”.

Finalmente dijo: “Tan pronto termina el partido anuncian el gol de Unión al minuto 95 y yo decía, ‘que no sea lo que estoy pensando’. Pero al minuto me dicen de otro gol y la verdad, me derrumbé. Pedí ver las imágenes y confieso que no pude evitar ponerme a llorar… No solo nos sentimos robados por no tener le ascenso sino por el fútbol colombiano, por la imagen para nuestros niños, los que profesamos que el deporte es una herramienta de transformación social”.

Los trinos de Fortaleza tras la derrota con Bogotá FC

No fue nuestro mejor partido, perdimos y lo asumimos, pero después de lo visto en Villavicencio ¿Es justo que el otro equipo ascienda? Nosotros no pedimos que nos regalen nada, pero ¿Por qué al otro si? Eso es lo que exigiremos legalmente. El fútbol en 🇨🇴 necesita un cambio. — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) December 5, 2021