¡El día en que un hincha murió por un gol de Cristian Nasuti!





Hace 6 horas Por Guillermo Puerto Por

Cristian Nasuti lo contó. Pasó en su época en River Plate con el famoso tanto que le hizo a Boca Juniors en una semifinal de Copa Libertadores, una década antes de su arribo a Deportivo Cali.

Fue en una de sus primeras temporadas como profesional. Cristian Nasuti estuvo en aquella Copa Libertadores 2004 en la que Once Caldas fue campeón. En la semifinal hubo superclásico entre River y Boca. En el partido de vuelta disputado en el Monumental y cuando el equipo local parecía quedarse afuera con un empate, apareció el gol del Tano. ¡Agónico!

Esa anotación le sirvió a River Plate para ganar el partido y llevar la llave a la definición por penaltis en la que el clasificado fue Boca Juniors. Recuerdo doloroso en la carrera de Cristian Nasuti que, además, tiene un capítulo aparte que él mismo revivió ahora en una charla a través de Instagram Live.

“Después de ese partido nosotros teníamos que seguir entrenando porque se venía la definición del torneo local. Un día en el anillo de River, en los pasillos, saliendo del entrenamiento, me agarra uno y me dice: ‘Tano, gracias por el gol. Gracias por el esfuerzo que hicieron. La bronca que no pudimos pasar, por los penales. La cagada, perdón por la expresión, es que falleció mi padre en la tribuna por el gol, me dice. Le agarró un ataque al corazón de la emoción’. Y me quedé. No sabía si decirle perdón…”, contó el exfutbolista hablando con el periodista Hugo de la Riva.

Después de ese gol, al año siguiente, Cristian Nasuti salió de River Plate e inició una carrera que lo llevó por varias partes del mundo. Estuvo en Morelia, Banfield, Aris Salónica y AEK de Atenas, en Grecia, Libertad de Paraguay, Emelec, Deportivo Cali, Vélez, Olimpo y Lorca de España. Está retirado desde 2018.

El gol de Cristian Nasuti a Boca Juniors