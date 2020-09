El día en que Manga Escobar contó ser hincha de América de Cali

En 2010, cuando recién iniciaba su carrera y tras marcarle a América de Cali en un clásico, Manga Escobar habló en El Corrillo de Mao y abiertamente dijo ser hincha escarlata. Expresó su deseo de jugar en algún momento en el equipo y eso ahora parece estar cerca de dársele.

Manga Escobar, luego de salir de Cúcuta Deportivo el pasado agosto, pasó a ser futbolista libre. Adelantó negociaciones con América de Cali y su vinculación solo estaría pendiente de confirmación. Sería una de las últimas dos piezas que se sumarían al plantel. Él y el peruano Aldair Rodríguez.

Su caso particular llama la atención por el inicio de su carrera en Deportivo Cali. Allí debutó siendo un juvenil. Hoy, 10 años después y tras varias otras experiencias en Colombia y el exterior, el deseo de jugar en el equipo del que es hincha está cerca de darse.

Leer también: Fabián Sambueza: “América de Cali quería un jugador barato”

Manga Escobar cuenta que es hincha de América de Cali

Hablando para El Corrillo de Mao luego de marcar un gol en el clásico que terminó 6-3 en el estadio de Deportivo Cali, Manga Escobar sorprendió con su confesión: “Siempre he sido hincha del América, pero me toca defender al Cali a muerte. Yo soy de Puerto Tejada y allá de 40 habitantes, 38 son de América. Yo soy de esos 38”.

Y agregó: “Iba al estadio de pequeño, a occidental baja, cantaba los goles. Iba con mi papá que era fanático. Veía a David Ferreira y a Jairo Castillo. Los miraba mucho. Era el equipo de Jaime De la Pava”, dijo en la entrevista con Diego Saviola.

Leer también: América de Cali: ¿Qué le pasó a Duván Vergara?

El gol a América de Cali y la posibilidad de jugar con el equipo escarlata

“Marcar el gol me generó emoción, satisfacción por lo que se venía buscando hace rato, por lo que lo venía trabajando y afortunadamente se dio. Lo celebré porque Deportivo Cali me lo ha dado todo, me ha brindado apoyo. Desde pequeño estoy acá y esto ya hace parte de mi familia. Hay que defenderla”, dijo sobre ese gol a Nelson Ramos en octubre de 2010.

Terminó diciendo: “Jugar en América de Cali me gustaría. Es el equipo que siempre me ha gustado, también me gusta el Medellín, pero América en especial”, dijo. Después de jugar en Deportivo Cali, Manga Escobar estuvo en Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo en Colombia. ¿Sigue la camiseta escarlata?