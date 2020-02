El audio que Felipe Jaramillo le envió a Jorge Luis Pinto

Hace 2 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El técnico Jorge Luis Pinto, sin alimentar más polémica, le puso punto final al tema con Felipe Jaramillo.

Durante la emisión del programa NEXO, de ESPN, se reveló un audio que el propio Felipe Jaramillo le envió al entrenador santandereano para explicarle todo lo que pasó y buscar que las cosas entre ambos no queden así, en rencilla.

El técnico Jorge Luis Pinto también está de acuerdo en cerrar este malentendido. Todo en son de paz: “Yo pienso que dio claridad. Él es un amigo, una persona que traje y ayudé, no sé si fue la interpretación de los periodistas o tema de él. Tengo gran aprecio por él. Yo he estado aislado del fútbol y de aquel que quiera hablarme a mí de fútbol… yo me eduqué y me preparé”.

Además, defendió su estilo de trabajo: “Hay algunos a los que les da duro la metodología, pero yo sé cómo se entrena en todo el mundo. Yo he recorrido. Es como si llega un principiante ahí, a RCN o a todas esas cadenas, a intentar enseñarle al resto. Me molesta profundamente, porque nunca me he metido con nadie”.

En cuanto a Millonarios, que viene de ser goleado en Montería, Jorge Luis Pinto se reafirma en un concepto esgrimido con anterioridad: “un equipo grande tiene esas caídas por presión. Yo jamas vi que los jugadores se hayan ido en contra mía o que no corrieran. Eso que la gente dice no es cierto, yo soy amigo de ellos. Lo que se dice, que yo maltrato a los jugadores, no es cierto”.

De su estilo de trabajo, sabe que a veces hay dificultades porque a los jugadores les cuesta entender la metodología y que cuando en Millonarios le pidieron regular las cargas de trabajo también lo hizo. “El método mío es integral. Para mí, no existe más darle vueltas a la cancha. A algunos les dio duro la metodología. Yo me asombro con lo que se dice. Siento que el periodismo está en una tendencia de destruir al ser humano y resaltar lo malo”.

Finalmente, Pinto dejó claro que él no desconoce la opinión de sus dirigidos. “Decir que uno no oye a los jugadores, es lo más absurdo. Uno los escucha. Yo hablaba con John Duque y David Mackálister Silva. Si yo no escuchara a los jugadores, entonces sería un ciego por 35 años”.

Audio de Felipe Jaramillo a Pinto

“Profe, buenas noches. ¿Cómo esta? No debe querer oírme, pero con todo esto que salió y yo no me había dado cuenta, lo más sensato era escribirle. Yo no había visto todo lo que estaban diciendo. Ayer por la mañana, yo di una entrevista, pero yo no dije que usted no nos daba descanso o que usted no era buen entrenador. Yo no dije eso. Lo único que yo sí dije es que nosotros intentamos llegar a un acuerdo y que no se pudo por ambas partes. Todo lo están tirando por otro lado”.