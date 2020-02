Duván Vergara tras el clásico: “Hay muchas cosas en contra de nosotros”

Hace 2 horas Por Guillermo Puerto Por









Sin ahondar en el concepto, Duván Vergara dejó tal frase luego del partido que América perdió visitando a Deportivo Cali. Lo respondió cuando le hablaron de mejorar en el manejo de los impulsos.

No hacerlo le costó caro al equipo escarlata en el clásico. América de Cali terminó perdiendo un partido en el que jugó con 9 futbolistas los últimos 20 minutos. Michael Rangel y Rafael Carrascal salieron expulsados. ¿Lección aprendida? Se lo consultaron a Duván Vergara al final del juego.

“Debemos controlar esos errores, no dar ventaja. Sabemos que hay muchas cosas en contra de nosotros y debemos manejar eso”, concluyó el atacante de América de Cali sobre la situación. No hacerlo en esta ocasión fue dar mucha ventaja para terminar perdiendo por primera vez en el año. El Campeón de Colombia llegó al partido siendo líder.

Esta vez perdió, pero para Duván Vergara el resultado no refleja lo que pasó en la cancha: “Hice un golazo, pero queda un sinsabor. El partido lo teníamos controlado. No sirve de nada el gol porque perdimos (…). Tuvimos varias llegadas y teníamos que concretar, pero en esta oportunidad no tuvimos el resultado a favor. Nos mataron las expulsiones. Para mí fue el mejor partido de lo que llevamos en el torneo, nos equivocamos y toca reconocerlo”.

