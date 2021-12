DT de Cortuluá y la final ante Unión Magdalena: “Es prudente esperar”

Unión Magdalena ascendió y ahora debe jugar la final con Cortuluá. ¿Qué va a pasar con ese partido tras el escándalo? Ojo a lo que dice Jaime de la Pava.

El DT de Cortuluá que llevó al equipo a un nuevo ascenso (con él al mando logró 2 de los 4 que tiene en su historia), opinó al respecto en entrevista con El VBAR (Caracol Radio). Las dudas respecto a lo que está pasando y pasará en el Torneo BetPlay existen, aunque la Dimayor ya fue clara incluso con la programación del juego.

Las palabras de Jaime de la Pava, DT de Cortuluá

“Es prudente esperar. Aquí no se trata de señalar que Unión Magdalena tiene responsabilidad o X o Y persona. Me parece que si hay una situación que investigar, me parece que luego de estar varios años en el fútbol y de observar lo que pasó, no es normal para nadie”, insistió.

Y agregó: “Es importante, entre la justicia y el equilibrio que debe haber en esa situación, es importante esclarecer”, al respecto concluyó. Sin embargo y pese a ese pedido, ya hay programación para el partido. Dimayor definió que la definición del campeón entre Cortuluá y Unión Magdalena empiece el 11 de diciembre en el estadio Doce de Octubre (Tuluá) a partir de las 3:00 p.m.

Jaime de la Pava y su futuro en Cortuluá

“Interpretaron mal. La idea es seguir con el club, lo que he hablado con los dirigentes es la posibilidad de seguir. Estábamos esperando estas últimas instancias del torneo para analizar, ya sea para dirigir o gestionar otros procesos al interior del club que también son importantes”.