Juan Cruz Real dirigió 4 partidos en América de Cali y en 3 de ellos contó con goles de Duván Vergara. Luego del gol del triunfo sobre Atlético Bucaramanga, habló en rueda de prensa y se refirió a su posibilidad en la Selección Colombia.

Se acerca una convocatoria ya que arranca la Eliminatoria rumbo a Catar 2022. Y teniendo en cuenta el nivel de Duván Vergara, al DT de América de Cali le preguntaron por una posible convocatoria del futbolista a la Tricolor. La respuesta de Juan Cruz Real luego del 2-1 sobre Atlético Bucaramanga fue:

“Duván Vergara ha tenido muy buenos partidos. Ojalá pueda tener en un futuro una oportunidad en la Selección Colombia“. Nada más que eso. En silencio el DT está comprometido en trabajar con él y con Rafael Carrascal para que se les pueda dar esa oportunidad.

¿Y qué dijo Duván Vergara?

El atacante escarlata fue otro de los que atendió la rueda de prensa luego de su gol a Atlético Bucaramanga. Respondió: “Estoy contento por los goles, pero esto es un trabajo de equipo, más del grupo y del trabajo que tenemos. Los goles llegan solos”, dijo. Así le está pasando. Ya les marcó a Junior, Internacional de Porto Alegre y el cuadro bumangués desde que se reanudó la competencia.

Esta vez jugó pese al golpe que recibió en el partido de Copa Libertadores en Brasil. Ese día siguió en cancha y solo se retiró en los últimos 5 minutos. “Yo le dije al profe que quería jugar, tener esa continuidad. Ahora me siento bien y en estas alturas, con torneo internacional, a uno no le puede doler nada. Me siento muy bien en este equipo”, agregó el atacante.

Ya son 11 goles de Duván Vergara en América de Cali

Con el que le marcó a Atlético Bucaramanga llegó a 7 tantos en compromisos de Liga con la camiseta escarlata. Él además tiene 2 en Copa Libertadores, 1 en Superliga y 1 en Copa Colombia. ¡Marcó en todo lo que jugó!

Fue pieza clave en la consecución de la Estrella 14, con un gran aporte en cuanto a goles. Ahora está aumentando los números. Es el goleador de la escuadra desde la reanudación del fútbol y solo dejó de anotar en uno de los compromisos. Pasa por un gran momento que pretende seguir disfrutando pese a cualquier dolencia.