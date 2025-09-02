La Copa BetPlay 2025 continúa con emociones intensas y uno de los duelos más atractivos de los octavos de final es el que protagonizan Real Cundinamarca y Deportivo Pereira. Este martes 2 de septiembre de 2025 a las 7:00 p.m. (hora en Colombia), el estadio Metropolitano de Techo (Bogotá) será el escenario en el que se definirá el clasificado a los cuartos de final del torneo.

Ambos equipos llegan con expectativas altas después del vibrante juego de ida disputado en Pereira, donde el equipo de la Liga BetPlay logró una victoria ajustada sobre el club revelación de la Copa. El choque en Bogotá promete una atmósfera cargada de intensidad, con Real Cundinamarca buscando la hazaña de eliminar a un histórico y con Deportivo Pereira decidido a ratificar su favoritismo.

Dónde ver GRATIS el partido Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira

El duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay tendrá transmisión exclusiva a través del canal de Win Sports en YouTube, lo que permite a los hinchas disfrutar el compromiso de manera gratuita y en vivo desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Este esquema de transmisión se ha convertido en una ventana para que los aficionados accedan a partidos clave de la Copa, especialmente aquellos que no cuentan con difusión en TV tradicional.

Cómo quedó el partido de ida entre Deportivo Pereira y Real Cundinamarca

El primer capítulo de esta serie se jugó el pasado 26 de agosto en el estadio Hernán Ramírez Villegas y terminó con triunfo 4-3 a favor de Deportivo Pereira en un encuentro lleno de goles y alternativas.

El cuadro matecaña se impuso gracias a un doblete de Samy Merheg y las anotaciones de Juan Sebastián Quintero y Carlos Darwin Quintero. Por su parte, Real Cundinamarca dejó claro que no será un rival sencillo al marcar tres tantos a través de Arney Rocha, Juan David Hoyos y Jayder Asprilla.

Ese resultado deja la serie completamente abierta, ya que un triunfo por diferencia mínima en Bogotá le daría la clasificación a los locales.

Convocados de Real Cundinamarca al partido en Bogotá

El técnico Juan David Niño confirmó a sus citados para este crucial duelo:

Arqueros: Kevin Hinestroza y Kevin Cataño.

Kevin Hinestroza y Kevin Cataño. Defensores: Bayron Suaza, Stiven Moreno, Joan Cajares, Mateo Parra, Shean Barbosa y Juan Viveros.

Bayron Suaza, Stiven Moreno, Joan Cajares, Mateo Parra, Shean Barbosa y Juan Viveros. Mediocampistas: Juan Hoyos, Iván Camacho, William Dávila, Matheo Castaño, Fabián Torres y Juan Rubiano.

Juan Hoyos, Iván Camacho, William Dávila, Matheo Castaño, Fabián Torres y Juan Rubiano. Delanteros: Bayron Caicedo, Jayder Asprilla, Arney Rocha, Christian Negrete, Léider Montaño y Cristian Flórez.

Convocados de Deportivo Pereira al partido de la Copa BetPlay

Por su parte, el entrenador Rafael Dudamel también presentó la lista de jugadores que buscarán liquidar la serie en Bogotá:

Arqueros: Salvador Ichazo y Jorge Martínez.

Salvador Ichazo y Jorge Martínez. Defensores: Juan Sebastián Quintero, Santiago Aguilar, Jordy Monroy, Walmer Pacheco, Éber Moreno y José Moya.

Juan Sebastián Quintero, Santiago Aguilar, Jordy Monroy, Walmer Pacheco, Éber Moreno y José Moya. Mediocampistas: Juan David Ríos, Kelvin Osorio, Éderson Moreno, Víctor Mejía, Yesus Cabrera, Felipe Mosquera y Yúber Quiñones.

Juan David Ríos, Kelvin Osorio, Éderson Moreno, Víctor Mejía, Yesus Cabrera, Felipe Mosquera y Yúber Quiñones. Delanteros: Carlos Darwin Quintero, Jhon Largacha, Samy Merheg, Marco Pérez y Gustavo Torres.

Árbitro del partido de octavos de final de la Copa BetPlay

El juez central será Diego Ulloa (Valle), acompañado por los asistentes Yohan Peña (Tolima) y Elkin Abril (Casanare). Cabe recordar que en esta fase de la Copa BetPlay no se utiliza el sistema de VAR, lo que agrega un ingrediente extra de presión sobre las decisiones arbitrales.